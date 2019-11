Mirjana Kika Milošević predstavila se u "Supertalentu" talentom stvaranja iluzija na ljudskom tijelu.

Mirjana Kika Milošević natjecateljica je koja je u posljednjoj audicijskoj emisija šoua "Supertalent" pokazala svoj, drugačiji talent, po kojem se ističe od drugih i koji još dosad nismo imali prilike vidjeti u toj emisiji.

Naime, Mirjana svojim šminkerskim talentom i smislom za slikanje i crtanje stvara iluzije na ljudskom tijelu koje ostavljaju bez daha, što je potvrdio i četveročlani žiri kojima se njezin nastup itekako svidio.

Sve je počelo oslikavanjem vlastitog tijela prije nekoliko godina što je rezultiralo nevjerojatnim transformacijama i iluzijama. Ono što je zanimljivo je da tehniku nije nigdje učila, već je sama razvijala svoj talent.

"Nism mogla pronaći posao pa sam odlučila slikati murale i oslikavati lica svoje djece. Tada sam shvatila što sve mogu s bojama pa sam odlučila sve to podići na sljedeću razinu, a to je šminkanje", izjavila je Kristina u jednom od intervjua za Mashable.

U maštovitost njezinih maštovitih iluzija ali i mogućnost transformacije u animirane likove možemo se uvjeriti na njezinom profilu na Instagramu gdje je prati 319 tisuća pratitelja.

Za jednu takvu transformaciju potrebna su joj tri ogledala kako bi vidjela vlastito tijelo iz različitih kuteva i to bez ikakve prethodne vježbe jer bi joj to oduzelo previše energije obzirom da joj na jednu transformaciju odlazi između šest do sedam sati, piše Mashable.

Njezini obožavatelji sa svih strana svijeta na Instagramu ne štede riječi divljenja i pohvale za ovaj jedinstveni talent.

"Kako dobro, svaka čast", "Ovo je ludo", "Ti si istinska umjetnica, hvala što svoj dar dijeliš s nama", "Ovo je toliko zabavno", "Fantastična si", "Savršeno je, obožavam te" samo su neki od komentara i pohvala koje je dobila.