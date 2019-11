Natjecateljica Supertalenta Mirjana Kika Milošević svojim je talentom i nastupom itekako odudarala od ostatka kandidata.

Supertalent iz tjedna u tjedan publiku oduševljava neobičnim pričama kandidata i fascinantnim talentima koji oduzimaju dah. Najčešće su to plesni ili pjevački nastupi amatera koji obaraju s nogu glasom ili koreografijom, no ponekad vidimo i nešto drugačije.

Upravo takva, drugačija i svoja, jest i Mirjana Kika Milošević iz Smedereva u Srbiji, koja se na naš Supertalent došla predstaviti svojom vještinom body paintinga. Ta vrhunska iluzionistica ne koristi mađioničarske trikove kako bi zapanjila publiku, već su joj za postizanje čarolija potrebni samo kistići i ponešto boje.

Naime, Mirjana Kika je talentirana make up artistica koja svojim šminkerskim talentom stvara nevjerojatne iluzije na ljudskom tijelu. Za svoj je rad osvojila brojne nagrade, a nisu joj strani ni televizijski showovi jer se već pojavila i u talijanskoj verziji Supertalenta.

Mirjana pomoću boje na ljudskom tijelu stvara likove iz crtića, pretvara se u kosture, povijesne ličnosti ili utvare, a zbog svoje vještine uspjela je sakupiti i više od pola milijuna pratitelja na YouTubeu, na kojem svakodnevno objavljuje nove videe svojih transformacija.

Njezina ljubav prema crtanju i oslikavanju prati ju cijeli život, a strast koju osjeća prema onome što radi osigurala joj je uspjeh.

"Ljubav prema crtanju je meni davala snagu kroz cijeli život i jako sam sretna što danas mogu raditi ono što volim", tvrdi Mirjana Kika, koja je i publiku i naš četveročlani žiri Supertalenta oborila s nogu svojim nastupom. Radila je za svjetski poznate produkcije, modne brendove, glazbenike.

Ipak, nije joj uvijek bilo lako.

''U neki najtežim trenucima svog života, kada sam ostala sama s djecom, shvatila sam da sam najjača kad crtam. Godinama sam radila murale, i kad sam ozljedila kičmu, nisam više mogla raditi, ali moja je duša i dalje željela crtati. Tada sam saznala za face painting i tijelo, tako sam upoznala iluzije i počela se baviti ovime", rekla je Kika i dodala kako unatoč velikom uspjehu i dalje osjeća pritisak jer njezini brojni pratitelji očekuju da će svaki novi video biti sve bolji i bolji.

"Najbitnije je od svega da vjerujete u sebe'', zaključila je Kika.

Priznaje i kako joj za neke iluzije na tijelu treba i po devet sati da ih usavrši, dok joj je za neke dovoljno samo 15 minuta.

Kada je završila svoj nastup pred našim žirijem, Davor Bilman odmah joj je rekao kako je očaran iluzijama te da joj se divi. Maja Šuput i Martina Tomčić komentirale su pak i priču koju je Kika željela predstaviti.

''Ja ovo promatram kao cjeloviti performans. Ja to nisam shvatila kao osobnu borbu. Za mene je ovo bio prikaz borbe pojedinca s osobnim demonima. Poruka mi je zapravo lijepa ako je tvoja priča išla u tom jednom smjeru koji mislim da jest. Generalno društveni problem o kojem se ne priča, a to su bolesti koje nisu fizički opipljive i nismo razvili empatiju prema njima. Ako si išla u tom smjeru, ja to pozdravljam, to je tema o kojoj se treba pričati'', bio je Martinin komentar, dok je Maja zaključila kako je njoj cijeli nastup bio fenomenalan.

Naravno, uz ovakve komplimente žirija, Mirjana Kika prošla je u daljnje natjecanje showa.

