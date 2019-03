Džentlmene i one koji će to tek postati sigurno će obradovati vijest o Gentleman's fair Zagreb - unique boutique sajmu "svijeta" modernog muškarca koji čuva sve vrednote definicije džentlmena.

Tko su, što su, kakvi su i gdje su džentlmeni 21. stoljeća? Jesu li ostali u filmovima iz 20. stoljeća ili su među nama, samo su džentlmeni nenametljivi? Uvriježena mišljenja boljih, ljepših ili točnije rečeno – nježnijih polovica su da je muškaraca s lijepim manirima sve manje. Je li to zaista tako, na ulicama metropole pokušao je saznati Miran Kurspahić, režiser i glumac koji nerijetko slovi za sve ono što bi po defaultu krasilo jednog džentlmena.

''Osoba koja tretira druge ljude na ispravan način, ali sa samopouzdanjem'', ''ljubazan, inteligentan, duhovit'', ''nježan prema životu'', ''uvijek lijepo obučen i s lijepim manirama'', ''onaj koji se zna ponašati, koji ne psuje'', ''onaj koji je pažljiv prema ženskoj osobi pokraj sebe'', ''treba držat do kulturnog, civiliziranog ponašanja i do nekih normi'', ''stilom treba odražavat karakter i način ponašanja - odjeća ne čini čovjeka, ali je odraz njegovog unutarnjeg stanja'' – samo su neki od odgovora na pitanje tko su i kakvi su današnji džentlmeni?

S obzirom da čitajući odgovore svakome od nas pada na pamet bar nekoliko primjera muškaraca iz vlastitog okruženja, dalo bi se naslutiti da džentlmeni ipak nisu tako ''izumrla vrsta''.

Upravo njih, džentlmene i one koji će to tek postati, sigurno će obradovati vijest o Gentleman's fair Zagreb - unique boutique sajmu "svijeta" modernog muškarca koji čuva sve vrednote definicije džentlmena, ali koji u moderno doba pokušava moralne vrednote proširiti i na neke vlastite užitke. Održat će se od 05. rujna do 08. rujna u Zagrebu, na prostoru cijele Gliptoteke, kao i dvorišnog parka Gliptoteke, a bit će podijeljen na sljedeće zone: Lifestyle & Fashion, Sport & Wellness, Man’s gadgets, Outdoor & Adventure, Art is passion, Auto – Moto, Gourmet Gentleman’s Club…

Kroz brojne tribine novinara, publicista, psihologa, znanstvenika, glazbenih umjetnika , poslovnih ljudi i poznatih osoba iz svijeta sporta i glume pokušat će se, prije samog sajma u rujnu, doći do odgovora na pitanje tko je to džentlmen danas i koliko se on razlikuje (ili ne) od pojma džentlmen u povijesti.

Brojni "warm up" programi i ankete publike provoditi će se u cilju propagiranja "džentlmenskog ponašanja" i uzdizanja estetskih normi prave neiskvarene uspješnosti u odnosu na "loše vrijednosti uspješnosti'' koje danas prevladavaju.

Izložbeni i prezentacijski prostori prostirat će se u cijelom zatvorenom i otvorenom prostoru Gliptoteke. Ekskluzivnost prostora, mali i lijepo uređeni izložbeni prostori, pomno odabrani izlagači, zanimljiv glazbeno kulturni program, bogata ponuda skupih kolekcionarskih slika i brojne ekskluzivne promocije biti će zanimljivi publici iz svijeta urbane i tradicionalne kulturne scene, domaćim i inozemnim posjetiteljima. Više informacija možete pronaći na Facebook stranici.

Za kraj ostaje zanimljivo razmišljanje, također proizašlo iz ankete s početka priče: ''Svatko tko se potrudi bi mogao biti fantastičan džentlmen''.