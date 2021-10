Mira Pišćetek htjela se baviti sportom, no zbog spleta životnih okolnosti nije završila školovanje. Ipak, nikada nije odustala od pjevanja, a provjerite kako se predstavila pred žirijem Supertalenta.

Umirovljenica Mira Pišćetek (75) iz Zagreba jako je željela biti profesorica fizičkog odgoja jer se nekoć bavila sportom, ali morala je prekinuti studij jer nije imala novca za školovanje. Umjesto toga se zaposlila te je svoj veliki san ostavila iza sebe, no nikada nije odustala od svoje velike strasti - pjevanja.

"15 dana prije nego što je mama umrla rekla mi je: "A joj Miro ti bolje da si u životu pjevala nego ovako puno radila". Nekako mi je to ostalo u sjećanju, pa sam počela pjevati za svoju dušu, a to je ostala jedna neostvarena želja iz mladosti. Majka mi jako puno fali jer kad dolazim kući nikog nema. Teško je to. Na jedan način ovaj nastup i ovu pjesmu želim posvetiti svojoj mami. U pjesmi jesam našla utjehu i jako mi je drago da sam opet počela pjevati za svoju dušu, ali ako se nekome sviđa, meni će biti drago", rekla je Mira uoči svog nastupa na Supertalentu.

Svojim je glasom i stasom iznenadila je članove žirija.

"Kao prvo, fantastično izgledate, kao drugo fantastično pjevate", zaključila je Martina nakon njezina nastupa. "Bilo je sjajno, i divan ste motivator drugim gospođama da se ne zavuku doma u svoja četiri zida, izađite vani i pjevajte!", rekla joj je Šuput.

Miri ovo nije prvi nastup na talent showovima, a već je prije okušala sreću na nekoliko nastupa. Svoj glas je u jednom trenutku odlučila i usavršiti te je upisala školu pjevanja. Školu je upisala iz razloga što je smatrala da nešto nije u redu s načinom kako pjeva, ali znala je da se sve može ispraviti. Tremu pred publikom inače nema, a na medije je naviknuta te joj nije bilo teško stati ni pred žiri Supertalenta.

Pišćetek smatra kako je glazba odličan ispušni ventil.

Inače, Mirin nastup podsjeća na onaj Susan Boyle koja se 2009. godine proslavila u showu ''Britain's Got talent'' koja je tada sve zapanjila prekrasnim glasom, a nakon čega se njezin život potpuno promijenio.