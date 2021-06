Millie Bobby Brown prvi put se u javnosti pojavila u društvu novog dečka Jacoba Hurleyja Bongiovija, sina glazbenika Jona Bon Jovija.

Millie Bobby Brown proslavila se sa samo 12 godina kao preslatka Eleven u hit-seriji "Stranger Things", a mlada glumica nije imala lako odrastanje.

17-godišnja Britanka privukla je pozornost na njujorškim ulicama držeći se za ruke s dečkom, modelom Jacobom Hurleyjem Bongiovijem (19), sinom slavnog glazbenika Jona Bon Jovija. Bio je to njihov prvi zajednički izlazak u javnost i obje su bili u ljetnom, ležernom izdanju.

Millie je nosila dugu suknju, bijelu majicu i balerinke, a Jacob, koji jako nalikuje ocu, kratke hlače i košulju te je preko ramena bio torbu s njezinim psom. Par se izmjenjivao noseći glumičinog ljubimca, a oboje su nosili zaštitne maske na licu.

Šuškanja da su Brown i Bongiovi u vezi počela su 3. lipnja kada je on objavio njihov zajednički selfie iz automobila. "Najbolji prijatelji zauvijek", napisao je Jacob uz objavu i stavio srce.

Inače, Millie, koju na Instagramu prati oko 46 milijuna ljudi, je brzo dosegla zvjezdani staus zahvaljujući znanstvenoj-fantastičnoj seriji "Stranger Things", no nije joj bilo lako kada se proslavila. Trpila je internetsko zlostavljanje, odnosno cyberbulling zbog čega je obrisala svoj Twitter profil.

Napadi su se događali 2018. i trajali su nekoliko mjeseci te je čak postojao hashtag #maknimomilliebobbybrown. Nije jasno zašto se dio korisnika društvene mreže okomio na tada 16-godišnju glumicu, a montirali su razne izjave uz njezine slike i izrugivali joj se.

Brown je svojedobno ispričala da je njezina obitelj prije nego se ona proslavila imala financijskih problema. Otac Robert vozio ju je na glumačke audicije diljem Los Angelesa, ali samo na one za koje je zapamtila sav potreban tekst jer u to vrijeme nisu imali dovoljno novca za gorivo. Dodaje kako je iza nje teška borba i da je, unatoč tome što je danas slavna, ostala ista kao i prije.

"Vozili bismo se svaki dan po 45 minuta, jela sam orašaste plodove, bila nervozna i prestrašena. Na audicijama sam govorila s punim američkim naglaskom jer tako su mi bile veće šanse da dobijem ulogu. Nosila bih obične kratke hlače, prugaste majice bez logotipa, nisam nosila šminku i tako sam bila spremna svaki dan. Nismo imali dovoljno novca za gorivo, pa me tata nije vozio ako nisam napamet znala baš svaku rečenicu", ispričala je Millie.

Uz to, od samog se rođenja susrela sa zdravstvenim problemima. Naime, liječnici joj nisu uspjeli spasiti sluh na jednom uhu. No to ju nije spriječilo da dospije do mjesta na kojem se danas nalazi.

Kao prirodno nadareno dijete, nikada nije pohađala službene satove pjevanja i glume, a danas se nalazi među 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu prema magazinu People. Do tog ju je mjesta dovela njezina strast i ljubav prema onome što ju ispunjava, što se jednostavno nije moglo ignorirati.

Njezini su roditelji toliko vjerovali u nju da su jednog dana sve odlučili rasprodati i preseliti se s njom i još dvoje djece iz Velike Britanije u Hollywood. Millie je vrlo brzo počela dobivati manje uloge u popularnim serijama poput "Moderne obitelji" ili "Uvoda u anatomiju", no glavne su joj uloge uvijek nekako izmicale iz ruku.

Obitelj se zatim našla u teškoj financijskoj situaciji, a novac im je posudio Millien menadžer kako bi ne bi proglasili bankrot. Njezina starija sestra zbog očaja se odlučila vratiti natrag u Veliku Britaniju. Četiri godine nakon života gotovo na rubu siromaštva obitelj Brown ostala je bez novca i više nije mogla poduprijeti Millie i njezin veliki san da se bavi onime što voli. Život u Americi više nije bio moguć i cijela se obitelj vratila kući.

"Prolili smo mnogo suza, prolazili smo zaista teška vremena i bila sam očajna. Nisam mogla dobiti niti jednu ulogu i mislila sam da je to kraj svega", otkrila je Millie.

Nakon povratka u Veliku Britaniju obitelj je bila toliko siromašna da si nisu mogli priuštiti život u vlastitom stanu, već su se uselili k Millienoj teti.