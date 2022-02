Britanka Amanda Cronin nekoć je radila kao manekenka, a nakon što se razvela od mogula Marka Daechea dobila je milijune. Sada je u dokumentarcu sve ispričala, a mnogi su procijenili kako je plitka i podla.

Milijunašicu Amandu Cronin (45) koja ima nakit vrijedan 10 milijuna funti i kupaonu opremljenu zlatnim slavinama prozvali su zbog podlosti i plitkosti, jer se svojim bogatstvom hvalila beskućnicima i ljudima koji jedva spajaju kraj s krajem.

Bivša manekenka je u brakorazvodnoj parnici od monegaškog mogula Marka Daechea 2019. godine dobila milijune te je proglašena jednom od najbogatijih žena u Velikoj Britaniji. Pojavila se u dokumentarcu "The Millionaress and Me", u kojem je opisala svoje nevjerojatno prijateljstvo s redateljem Martinom Reedom, koji je bio u zatvoru te je bio beskućnik od svoje 16. godine.

Dokumentarni film počinje upravo Amandinom pričom te je pokazala svoj luksuzni dom, a s Martinom je putovala u Monaco i Švicarsku zbog gala večeri. "Nema manira ni stila, nema ni pravih prijatelja. Sve u vezi Amande je užasno. Nema nikakve veze s realnosti", komentirali su gledatelji nakon showa, prenosi Daily Mail.

Sve što je pokazala obiluje blještavilom, a pohvalila se i da joj luksuzni brendovi često šalju svoje skupe artikle kako bi ih promovirala. Za sebe tvrdi da je nadarena te da ima najviše stila od mnogih kolegica, što je još samo dodatno razljutilo gledatelje.

Istaknula je kako je u Monaku živjela deset godina prije nego što se razvela, a kaže i kako joj je nakon razvoda bilo jako teško. "Umorila sam se od toga da me ljudi pokušavaju zavezati i staviti u neke okvire. To misli i moja kćer. Mi smo pametne i uspješne žene", zaključila je Amanda.

Gledatelji ju nisu štedjeli, a među brojnim komentarima poručili su joj da je materijalist, previše površna te da ne mogu vjerovati da se hvali bogatstvom koje je dobila samo zbog razvoda.

Grašin kum Rađa reagirao na komentar o Danijeli Martinović i riješio misterij? "Zašto vam je žao nje?" +28

Seve podijelila neviđenu fotografiju sa sinom na poseban dan, rijetki su ostali ravnodušni na prizor: "Nisam sigurna da imate ljepšu" +26