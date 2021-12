Milić Vukašinović je prije tri godine izgubio kći jedinicu Maju Avdibegović koja je umrla zbog predoziranja narkoticima, a sada je otkrio kako se nosi s njezinom smrti.

Srpski glazbenik Milić Vukašinović (71), koji je najpoznatiji kao bivši bubnjar kultnih bendova "Bijelo dugme" i "Indexi", u emisiji "Premijera - Vikend specijal" progovorio je najtežem razdoblju u svojem životu.

Naime, bubnjaru je u srpnju 2018. godine umrla kći jedinica Maja Avdibegović, a uzrok smrti bilo je predoziranje narkoticima. Sada je ispričao kako se nosio s njezinom tragičnom smrti zadnje tri godine.

"Kada izgubiš svoje dijete, jedno jedino, kompletna radost svega što si doživio u životu se ugasi. To je žensko dijete, zaljubila se, imala dečka. Družila se s njim, išla tamo, svirali su. Vidim nekad da je pila, osjetim. Malo popije. Najveći problem što je taj dečko već bio na igli. Oni namjerno još nekog uvale da bude na igli. Sjećam se da me je molila da joj iznajmim stan, rekla je da se više neće drogirati. Ja joj iznajmim stan, to je bilo narkomansko leglo, prisjetio se roker, pa je priznao i kako zbog toga još žali.

"To je moja najveća greška. Nadao sam se da će biti kako je rekla. U nekom stanju deprimiranosti je rekla: 'Ja ne mogu imati normalnog dečka, samo narkomana'. Sama se skidala s heroina. Nije se htjela više bosti. Počela je halucinirati", ispričao je.

Kćeri je pokušavao pomoći, no kaže kako je to bilo uzaludno.

"Par puta je bila u bolnici. I s tim prvim dečkom, i s mužem. Oni odustanu poslije sedam dana i onda i ona s njima", kazao je pa se prisjetio i trenutka kada je saznao za kćerinu smrti.

"Bili smo kod kuće, telefon je zazvonio i novinarka me je pitala je li istina, nisam znao. Kažu, čitam u novinama da su našli Maju mrtvu. Kada u obitelji imate ovisnika, onda očekujete čuti ono najgore o njemu. Maja je bila jako inteligentna, znala je što i kako pričati sa mnom. Nikad ne bih rekao da je to narkoman. Možeš da vezati nekoga, skine se fizički, prođe... Dan prije nego što se to dogodilo bili smo u Sarajevu, dogovarali odlazak na more", prepričao je s knedlom u grlu.

Otkrio je i što je danas s njegovim unucima koji su ostali bez majke.

"Ti moji unuci imaju oca, hoće ih vratiti sebi, ali ne može se skroz skinuti. Ima to naselje za djecu gdje su oni sada. Socijalna služba je Maji oduzela djecu davno, kad su imali četiri, pet godina. Kad dođem u Sarajevo i vidim tamo, ono je katastrofa. Slao sam Maji prije novac za njih, a onda vidim oni grizu neki keks stari tamo od 10 dana. Ne mogu ih uzmeti, nisam ih vidio otkako je pandemija. Čujem se s njima, oni imaju telefone. Čujem se s njihovom odgajateljicom. Znaju što im se dogodilo sa majkom. Tamo imaju lijepe uvjete za odrastanje, nadam se da neće krenuti putem ovisnosti", kazao je Milić.

Podsjetimo, Maju je u sarajevskom naselju Jezero pronašla prijateljica koja je odmah pozvala Hitnu pomoć, no bilo je prekasno da joj se spasi život.

Maja i otac navodno nisu bili u dobrim odnosima, a borba s narkoticima pratila ju je duže vrijeme.

