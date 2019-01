Miley Cyrus krajem 2018. godine udala se za dugogodišnjeg dečka Liama Hemswortha.

Slavna pjevačica posljednjih je dana na meti paparazza.

Riječ je o Miley Cyrus, koja se krajem 2018. godine udala za svog dugogodišnjeg dečka Liama Hemswortha na privatnoj ceremoniji u njihovu domu.

Par je tijekom godina izdržao sve životne kušnje te su na kraju shvatili da ne mogu jedno bez drugoga, a već se danima šuška kako bi uskoro trebala stići i kruna njihove ljubavi – bebica. Miley je nedavno uhvaćena pri izlasku iz vile Versace u Miamiju, a na zelenoj košulji koju je nosila nazirao se poveći trbuščić, što je dodatno potpalilo glasine.

No glumica je na Twitteru to demantirala, a poslužila se spomenutom fotografijom na koju je zalijepila jaje na području trbuha. Podsjetimo, jaje je posljednjih dana pravi virtualni hit, jer je fotografija jednog postala najlajkanija u povijesti Instagrama te je s trona bacila i dosad najlajkaniju fotografiju slavne starlete Kylie Jenner.

I’m not “ Egg-xpecting” but it’s “Egg-celent” to hear everyone is so “ Happy For Us” .... we’re happy for us too! “Egg-cited” for this next chapter in our lives.... Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz