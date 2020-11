Mile Kitić odlučio je skinuti zaštitnu masku s lica na koncertu u Bosni i Hercegovini, koja bilježi nove rekorde zaraženih koronavirusom.

Popularni folk-pjevač Mile Kitić našao se na udaru kritika i negativnih komentara na račun svog ponašanja tijekom nastupa u jednom bosanskohercegovačkom noćnom klubu.

Naime, 68-godišnji Mile na nastup u zemlji koja ovih dana doseže nove rekorde zaraženih koronavirusom stigao je sa zaštitnom maskom na licu, ali brzo se predomislio pa ju je odlučio skinuti.

"Ne može nam ni'ko ništa", poručio je publici koja je stigla na koncert, iz koje ga je netko snimio pa je snimka u kratkom roku završila u srpskim medijima.

Video s nastupa možete pogledati ovdje.

Na njegovim koncertima zna biti vrlo burno, pa je početkom ove godine Milu napalo nekoliko muškaraca, zbog čega je doživio šok.

"Pjevam već 48 godina, nikad u životu neprijatnost ni najmanju nisam imao, sve do sada. Znate, ja sam iskusan, čim vidim da je netko ovakav ili onakav, da pokušava nešto, ja ne prilazim. Nema gdje nisam pjevao, i za vrijeme rata, a ovakvo nešto nikad nisam doživio.

Pjevao sam u petak uvečer u Baselu, došao jedan gost i kaže: 'Je l' može ta i ta pjesma?', ja njemu lijepo kažem: 'Samo da završim ovo', ne mogu usred pjesme prekinuti i početi pjevati drugu pjesmu. Nije mi odavao nikakve znakove agresivnosti. I on mene za rukav i povuče me dolje. Bilo je tu nekoliko stepenica, ja se sapleo i pao.

Odmah je skočilo osiguranje i sklonilo ga s mene, istog trenutka su ga izveli. Nije bilo udaraca, ali izašla je ta ružna slika, na snimci to zaista izgleda tako. Povukao me s bine iz revolta, vidio sam ja, s namjerom da mi naudi. Ali, vjerujte mi, da sam primijetio nešto, da psuje, da ima neke namjere, da je agresivan, da me gleda, odmah bih rekao osiguranju, ali ništa nisam primijetio, samo sam mu najnormalnije rekao da ne mogu istog trenutka otpjevati mu pjesmu koju je tražio.

Bila je tu i njegova žena, počela je da kuka, plače, ma kaos! Evo, meni telefoni non-stop zvone, svi su se potresli, pogotovo moja Marta, koja je vidjela snimku, a nije znala šta se kasnije dogodilo, da je sve okej", izjavio je tada Mile za Avaz.

Na njegovu se koncertu u Beogradu nedavno zabavljala i supruga umirovljenog nogometaša Roberta Kovača i bivša manekenka Anica Kovač, što je također mnoge začudilo zbog mjera opreza koje se propisuju dok traje pandemija koronavirusa.