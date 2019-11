Severina je prošlog četvrtka predala sina Aleksandra njegovom ocu Milanu Popoviću što je izazvalo burne reakcije javnosti.

Sud u Zagrebu prošlog je četvrtka donio nepravomoćnu presudu prema kojoj je Severina isti dan sina Aleksandra predala bivšem zaručniku Milanu Popoviću, a na društvenim mrežama oglasila se i ona sama u vezi s tom privremenom mjerom.

"Znaš, sine, to su samo neki papiri koje je netko ispisao i postoje neka slova koja je netko natipkao u riječi, koja ne vrijede za nas dvoje. Oduzeli su nas jedno od drugog fizički, ali to je sve što su mogli. Nakon 7 i pol godina sada su mi dali da te viđam 88 sati mjesečno. Hej, pa to je ipak 88 sati. Mogli su i manje, sve su mogli i sve su napravili da nas povrijede. Ali, znaš što sve mi možemo, ti i ja s 88 sati? Možemo čuda. Dali su mi da dvaput mjesečno mogu prespavati sa tobom i uspavati te.... Hej, koliko se mi možemo ispričati za te dvije večeri, oni ne mogu ni zamisliti. Sve druge večeri mama će te zamišljati. Jer ti se pretvaraš u svaku moju misao i svaka moja misao se pretvara u tebe", započela je.

"Oprosti što ti nisam stigla ni objasniti što se jučer dogodilo, imali smo puno važnijih stvari... Te čudne riječi koje postoje samo na papiru, ali ne i u stvarnosti, napisala je jedna teta koja ne zna tko smo mi i koja se igra s nama... Teta je na višem nivou igrice. Uvela je nova pravila u igricu zvanu 'hrvatsko pravosuđe'. Mi samo nismo ovo ni slutili, nismo znali pravila. To su njena pravila, njihova, ne naša. Samo ti meni budi dobro i sve će biti dobro. Mama je dobro, Robine moj, tvoj Batman te čeka. I oprosti im, sine, jer stvarno ne znaju što čine'', napisala je pjevačica u emotivnom statusu.

Za Dnevnik Nove TV oglasio se i Severinin bivši partner i otac djeteta Milan Popović koji tvrdi sljedeće: "Dijete ako je dosad živjelo kod majke, a otac je imao susrete i druženja, sada dijete živi kod oca, a majka ima susrete i druženja. Ni o kakvom oduzimanju djeteta se ovdje ne radi."

"Ukoliko sin bude želio biti više kod mame, ja ću mu to omogućiti dokle god se majka bude pridržavala osnovnih potreba i obaveza koje će sin imati u svom životu", zaključuje Popović.

Severinin odvjetnik Mate Matić priprema žalbu. "Jednu kvalitetu pristupa kakvu ima gospodin Popović, lukavu i lucidnu, i uspio je sve druge pridobiti za sebe na ovaj ili ovaj način i dovesti u poziciju sud da donese odluku na temelju nekvalitetnih i neobjektivnih dokaza", ističe Matić.

O svemu su se oglasile i žene iz udruge B.a.B.e., ali i inicijative "Spasi me" pod vodstvom Jelene Veljače.

"Kao žene, majke, građanke i inicijativa #spasime, smatramo da je radikalno odvajanje djeteta od primarnog skrbnika s kojim je proveo većinu života trauma i emocionalno nasilje nad djetetom. Opravdanje za takav postupak može se vjerujemo naći samo u zlostavljanju djeteta od strane tog istog skrbnika. Mi dakako ne znamo što se događalo u šest godina procesa ni što stoji u presudi te s pravne strane ne možemo dati komentar. Ali odvajanje djeteta od majke koje je sedam godina živo zdravo i sretno je krajnja mjera koja je opravdana samo u slučaju zlostavljanja.

"U konkretnom slučaju svjedočimo zdravom, sretnom i prekrasnom dječaku koji je cijeli svoj život proveo živeći s majkom i uz majku, stoga, ne ulazeći u postupak u tijeku, smatramo da odvajanje djeteta od majke s kojom je živjelo cijeli život nije i ne može biti u najboljem interesu djeteta te mora biti zadnja mjera u zaštiti interesa prava djeteta, što se vjerujemo događa kod najtežih slučajeva zanemarivanja i zlostavljanja djece. Ako to nije slučaj, radi se o nečemu o čemu žrtve u grupi #spasime svjedoče svakodnevno, stoga razumijemo da se žrtve institucionalnog nasilja mogu poistovjetiti sa Severinom Kojić kao simbolom. I dalje se borimo za prava svih žrtava nasilja", zaključile su.