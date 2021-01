Od donacije Milana Popovića kupljeno je 25 kontejnera u koje se građani odmah mogu useliti jer imaju toalete, kuhinje i instalacije.

Milan Popović pridružio se akciji Srpskog narodnog vijeća "Banija je naša kuća" i postao jedan od najvećih pojedinačnih donatora, piše portal Novosti.

Beogradski poduzetnik, koji je prozvan kraljem bakra, donirao je stanovništvu koje je izgubilo domove u potresu 28. prosinca 100.000 eura preko ambasade Republike Srbije u Zagrebu i Srpskog narodnog vijeća. Novcem je kupljeno 25 kontejnera za privremeni smještaj te su dva dosad stigla u Lekenik, a građani mogu odmah useliti u njih jer su opremljeni toaletima, kuhinjama i instalacijama. Među kontejnerima su oni i s dodatne dvije prostorije pa će se u njima moći smjestiti veće obitelji.

"Ne volim dodatno komentirati ovakve stvari. Trebamo pomoći ljudima kojima je potrebna pomoć. Svi smo obavezni pomoći ljudima u nevolji", rekao je Popović za portal Novosti.

Komentirao je i velikodušnost svih građana na području Jugoslavije koja nije bila povezana samo uz državu. Tako je bilo kad je Srbija stradala prije nekoliko godina u poplavama, a sada i kada je Hrvatska u potresu.

"Ja sam u duši još uvijek Jugoslaven i to je za mene humana i normalna gesta. Tko će kome pomoći ako neće komšija komšiji ili susjed susjedu. Govorim to posebno zato šta smo godinama zajedno surađivali i živjeli u istoj državi. Mi bi trebali svi jedni drugima pomaći. Kažem to kao Jugoslaven, odnosno kao jugonostalgičar", rekao je poduzetnik i bivši partner naše pjevačice Severine s kojim je dobila sina.