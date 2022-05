Milan Popović i njegova partnerica Bojana čekaju treće zajedničko dijete, prenose srpski mediji.

Prema pisanju medija iz susjedne nam Srbije, poduzetnik i bivši Severinin partner Milan Popović i njegova partnerica Bojana čekaju treće zajedničko dijete.

27-godišnja Bojana na svijet bi trebala donijeti djevojčicu, nakon što su već dobili dvojicu sinova. Prema pisanju portala republika.rs. presretni su zbog dolaska prinove i jedva čekaju njezino rođenje.

"Nas dvoje smo se upoznali u Beogradu. Bojana je iz dobre beogradske obitelji, obrazovana, oštroumna, snalažljiva, uvek spreman na šalu", izjavio je svojevremeno Milan za Bojanu s kojom je 2017. godine dobio sina Milana, 2019. sina Đorđa, dok je 2012. godine sa Severinom također dobio sina.

Bojana se u javnosti rijetko kada pojavljuje, a čak se ne zna ni njezino prezime.

Milan i Bojana su prije nekoliko godina živjeli na odvojenim adresama, no najavili su svojevremeno da će se to promijeniti s obzirom da je on želio svojoj, tada novoj partnerici biti maksimalno na raspolaganju u trudnoći. Ipak, o vjenčanju tada još nisu razmišljali i nije poznato jesu li stali pred oltar.

"Nismo još razgovarali o toj temi, ali ona ne postavlja nikakve uvjete. Potpuno je normalna i razumna, rekla je samo da što prije želi još djece", otkio je tada Popović u intervjuu za Gloriju.

Zbog otkopčanih gumbića i vrućih hlačica za jednom od najljepših sportašica svi su se okretali, dugo je nismo vidjeli u javnosti! +26

Bujna Albanka u majušnom kostimu zapalila pozornicu Eurosonga i postavila ljestvicu visoko odmah na početku natjecanja +7