Glumac Milan Marić veselo se provodio s kolegicom Vajom Dujović, a mnogi su im komentirali da su dobar par iako Marić ima djevojku.

Srpski glumac Milan Marić veselo se provodio i dočekao jutro s kolegicom Vajom Dujović, a povod je bila svadba njihova prijatelja Ivana Zablaćanskog.

Milan i Vaja zajedno su glumili u filmu ''Državni službenik'', a iako su samo dobri parovi i iako Milan ima djevojku, mnogi pratitelji komentirali su im kako su dobar par.

Dosad još nisu viđeni u javnosti, ali Milan je u vezi s Mijom Bjelogrlić, kćerkom poznatog srpskog glumca i redatelja Dragana Bjelogrlića.

A upravo u Bjelogrlićevom filmu ''Toma'' po prvi ćete puta u Hrvatskoj gledati i Milana koji je glumio glavnu ulogu – legendarnog pjevača Tomu Zdravkovića.

Film koji je oborio sve rekorde gledanosti otkad je izašao emitirat će se premijerno na Novoj TV u nedjelju u 19 sati, a Milana je ova uloga jako proslavila.

"Toma" na male ekrane donosi impresionistički portret slavnog pjevača, prikazujući početak i vrhunac njegove slave, odnos s brojnim prijateljima koje je imao u umjetničkom miljeu tadašnje Jugoslavije i njegove ljubavi koje su ga inspirirale u stvaranju nekih od najvećih hitova.

Baš kao i Toma, 32-godišnji Milan je također pravi zavodnik, a prije mlađahne Mie bio je u vezi s Jelenom Pavlović, uspješnom poduzetnicom koja je od njega bila starija čak 17 godina.

Jelena i Milan dugo su bili skupa, a ona je zbog njega navodno napustila i obitelj, ali ljubav je na kraju ipak pukla.

Još jedna starija dama koja je ukrala Milanovo srce bila i je jedna hrvatska uspješna glumica i redateljica Nina Violić.

Njihova kratka veza trajala je šest mjeseci, a među njima je tada bila razlika od čak 18 godina.

''Inače, ja sam zatvorena osoba i ne volim previše pričati o sebi. Tada nisam ni znao da će to toliko privući medije. To je bilo prisutnije u hrvatskim medijima, jer ona tamo živi. Srećom, kod nas je to malo prošlo. Ali to je stvarno bio užasan kontekst u koji su nas stavili. Tada sam bio užasno ljut. Naslovi su bili užasni ''hrvatska puma zavela mladog glumca'', govorio je nakon prekida Milan za Blic te rekao da su ga takvi naslovi iznimno vrijeđali.

Nakon Nine, bio je u kratkoj vezi i s kolumnisticom Vanjom Bahilj koja je bila starija devet godina, a sada je ipak dao šansu mlađim djevojkama pa i 26-godišnjoj Miji.

Glumac u svojim filmovima često tumači legende, a osim ''Tome'', poznat je i po ulozi književnika Sergeja Dovlatova u filmu ''Dovlatov''.

Ovaj markantni muškarac puno je tražen i na stranoj filmskoj sceni pa je tako glumio i u filmovima: ''Priča o Jane Austen'', ''A Storm in the Stars'', ''Shirley'', ''Dnevnik košarkaša'' i brojnim drugima.

