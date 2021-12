Milan Lučić snimljen u centru Zagreba gdje je uživao u blagdanskom druženju.

Centar Zagreba tijekom blagdana vrvi poznatim licima, a među njima smo uočili i jedno koje nismo dugo vidjeli.

Radi se o hercegovačkom poduzetniku Milanu Lučiću koji je na Badnjak prošetao zagrebačkom špicom i nije mogao promaknuti fotografima.

Lučić je bio u velikom društvu te se pozdravljao i s brojnim poznanicima, a cijelo vrijeme nije skidao osmijeh s lica.

Hercegovačkog poduzetnika domaća javnost upoznala je 2004. godine, kada je procurila njegova eksplicitna snimka s našom pjevačicom.

Ona se incidenta prisjetila nakon 17 godina, u intervjuu koji je dala u travnju za srpski magazin Nedeljnik.

"Nikad nisam tražila da moja intima izađe vani. To je bio veliki šok. Dala sam onda dva intervjua povodom toga, i to je bilo to. Bilo je teško, ali preživjela sam. U rok službe ili, što bi u Splitu rekli, tempi pasati. Ali eto, bila je to zabava, nekima i dan-danas. Pa kad mi nemaju što reći, onda mi spominju taj nesretni snimak s broda", ispričala je.

"Ali tad nisam šest mjeseci izašla iz kuće. Prvo je bilo žaljenje, a onda osuda da sam to sama dala zbog popularnosti", prisjetila se tada.

