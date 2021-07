Mila Kunis i Ashton Kutcher imaju opušten stav kada je riječ o higijeni njihove djece, a stručnjaci su potvrdili da je s time sve u redu dok su mnogi roditelji otkrili da se slažu s time.

Mila Kunis (37) i Ashton Kutcher (43) otkrili su u podcastu Armchair Expert glumca Daxa Sheparda koliko često peru svoju djecu i iznenadili javnost, no dosta roditelja je podržalo njihovo mišljenje.

Supružnici istaknuli su da nema svrhe da kupaju kćer Wyatt (6) i sina Dimitrija (4) ako zaista ne postoji potreba za time.

"Nisam imala toplu vodu u djetinjstvu pa se nisam često tuširala... No kada sam dobila djecu, ni njih nisam kupala svaki dan. Nisam taj tip roditelja koji često pere dojenčad", ispričala je Mila koja je rođena u Ukrajini.

"U ovome je stvar. Ako vidite prljavštinu na njima, operite ih. Inače nema smisla", istaknuo je Ashton.

Par je objasnio i da rijetko kad koriste sapun ili kupke dok peru svoju djecu jer im ne žele isušiti kožu. Otkrili su da se toga drže i pri svojoj higijeni, a Kutcher je rekao da tušira samo svoje pazuhe i prepone.

Nakon ovih izjava Mile i Ashtona roditelji su pokrenuli raspravu na Twitteru o pranju djece te su se mnogi složili sa slavnim supružnicima.

"Slažem se u ovome s njima. Kupanje dvoje male djece svaki dan je puno posla. Usto, to može jako isušiti njihovu kožu. Ako provedu dan vani u pijesku i slično, onda trebaju kupku. Bazeni se isto računaju u razlog za pranje", "Ne morate to činiti svaki dan ako se ne igraju vani u blatu/prljavštini ili plivaju u jezeru ili se bave sportom. Bila sam zadužena za kupanje kad sam živjela s mlađim sestrama i kupala sam ih svaki drugi dan, a ranije samo ako sam vidjela da su baš prljave", komentirale su majke.

O svemu su se oglasili i stručnjaci koji su potvrdili da je Milin i Ashtonov pristup dječjoj higijeni prihvatljiv. "Ako su djeca imala aktivan dan, zaprljala se i postoji potreba za kupkom, onda ih roditelji trebaju okupati. No ako su imali lijen dan, ne treba ih se prati od glave do pete. To uključuje i pranje kose i zubi", rekla je stručnjakinja za trudnoću, porod i roditeljstvo Angela Spencer za Daily Mail.

Istaknula je da se djeca trebaju kupati najmanje dva puta na tjedan, a za češću higijenu roditelji moraju donijeti odluku u skladu sa zdravim razumom.

Inače, Ashton i Mila su u braku od 2015., a o njihovoj vezi se počelo šuškati u travnju 2012. Prije nego što su završili skupa, Kunis je bila u dugoj vezi s problematičnim glumcem Macaulayjem Culkinom, zvijezdom franšize "Sam u kući" te je on teško podnio njihov prekid.

Kutcher je 2013. okončao razvod od 16 godina starije Demi Moore koju je to shrvalo pa ga je za svašta optuživala u javnosti. Zanimljivo je da se Mila i Ashton poznaju još iz 90-ih kada su glumili par u komičnoj seriji "Lude sedamdesete" koja se emitirala od 1998. do 2006.