Mila Elegović užarila je društvene mreže videom i fotografijama na kojima je pokazala figuru u kupaćem kostimu.

Naša kazališna, filmska i televizijska glumica te pjevačica Mila Elegović (52) oduševila je pratitelje na Instagramu objavama na kojima se pohvalila svojom fantastičnom figurom.

Mila je pozirala u šumi na planini u crnom bikiniju koji je istaknuo njezin bujni dekolte i uski struk, a uz niz fotografija objavila je i video u kojem šalje puse.

"Tko je lijep, lijep je", "Prekrasna", "Divna dama", "Predivna žena", "Mila goriš", "Postoji li ljepša?", samo je dio brojnih komplimenata koje je dobila na račun svojeg izgleda, a mnogi obožavatelji su ostali bez teksta pa su samo reagirali emotikonima vatre i srca.

Slične reakcija Mila izazove svakom svojom fotkom u kupaćem kostimu, a jednom prilikom otkrila je i koja je tajna njezine besprijekorne linije kojoj se obožavatelji ne mogu nadiviti.

"Šest puta dnevno moram jesti sve pomalo. Voće, povrće, ugljikohidrate, sve, ali stvarno jedem malo. Međutim, mislim da se radi o tome što sam ja na dijeti od svoje 21. godine. To je sad minuli rad, nagradilo me to", ispričala je za IN Magazin, a tada je priznala i što misli o člancima na temu njezine figure i godina.

"Pitala sam sebe zašto ja objavljujem te slike na društvenim mrežama i zašto svako ljeto objavim neku sliku. Ali shvatila sam da je to neka narcisoidnost koju moram priznati. I stalno se sad pitam i gledam te portale - pa zašto si to napravila? I onda si kažem, Mila joj, voliš se praviti važna", našalla se Mila.

