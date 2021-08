Mila Elegović na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u izazovnom badiću.

Glumica Mila Elegović (51) na svojem je Instagramu pokazala kako izgleda u kupaćem kostimu i sve oduševila.

Fotkala se u ogledalu, a pozirala je u jednodijelnom modelu s dubokim dekolteom koji je savršeno naglasio njezine ženstvene adute.

"Divlje", napisala je u opisu fotke, a uslijedila je lavina komplimenata.

"Wow, kakva žena!", "Bomba si", "Izgledaš prekrasno", "Riba i pol", pisali su joj obožavatelji koji se nisu mogli načuditi kako dobro izgleda,a na fotku su emotikonima reagirale i njezine kolegice Bojana Gregorić Vejzović, Anja Šovagović i Katarina Madirazza.

Mila je ranije ovog ljeta otkrila i tajnu svojeg zanosnog izgleda u petom desetljeću.

"To vam je jako jednostavno. Malo jedete, umjereno vježbate, i to radite stalno. Mislim da su tri stvari koje su najvažnije za glumicu i za ženu - da je disciplinirana, fleksibilna i izdržljiva", kazala je tada za IN Magazin.