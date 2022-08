Mike Tyson snimljen je na aerodromu u Miamiju u invalidskim kolicima, a zabrinjavajuće fotografije slavnog snagatora obišle su svijet.

Jedan od najvećih boksača svih vremena, legendarni Mike Tyson (56), snimljen je na aerodromu u Miamiju u invalidskim kolicima nakon što je zabrinuo obožavatelje izjavama o svojoj smrti.

"Kad se pogledam u ogledalo i vidim ove sitne pjege na svojem licu kažem sam sebi: 'Wow, to znači da se bliži moj kraj, i to jako brzo", kazao je Tyson, a njegove nove fotografije dale su dodatan razlog za brigu.

Poznato je da umirovljenog sportaša već neko vrijeme muči išijas, a problemi s donjim dijelom leđa presudili su i njegovoj karijeri. Nedavno je snimljen i kako hoda sa štapom, no čini se da mu je sada potrebnija veća pomoć pri kretanju.

Posljednjih tjedana piše se i o njegovom problemu sa streaming servisom Hulu koji je navodno snimio seriju o njegovu životu bez njegova dopuštenja, o čemu se on sam oglasio na svojem Twitteru.

"Hulu je očajnički pokušao platiti mom bratu Dani Whiteu milijune bez da su meni ponudili ijedan dolar kako bi promovirao njihovu priču o mom životu. On je to odbio jer cijeni naše prijateljstvo i tretira ljude s poštovanjem. Nikad neću zaboraviti što je napravio za mene, kao što neću zaboraviti ni što je Hulu ukrao od mene", objasnio je tada.

Dana White je inače predsjednik UFC-a i Mikeov blizak prijatelj.

Tyson je boksačku karijeru započeo 1985. godine kada je kao 18-godišnjak pobijedio Hectora Mercedesa. Ubrzo je stekao nadimak "Željezni Mike", a dok je bio na vrhuncu, nitko nije vjerovao da ga išta može pokolebati.

Proveo je i tri godine u zatvoru nakon što je optužen za silovanje tinejdžerice Desiree Washington 1991., a 2003. proglasio je bankrot unatoč zaradi od preko 300 milijuna dolara tijekom karijere.

Mikeov život obilježila je i jedna tragedija od koje se nikada nije oporavio. Njegova kćer Exodus tragično je preminula sa samo četiri godine. On je tog kobnog dana 2009. bio na putu u Las Vegasu, dok je ostatak njegove obitelji bio u njihovu domu u Arizoni. Exodus i Miguel Tyson igrali su se po kući dok je njihova majka čistila. Dok je djevojčica bila u igraonici, oko vrata joj se nekako zakačio kabel koji je bio pričvršćen za traku za trčanje.

U jednom je trenutku majka rekla Miguelu da ide vidjeti što Exodus radi, a upravo on je pronašao njezino beživotno tijelo. Majka je raspetljala kabel, pozvala hitnu pomoć te kćerkici dala umjetno disanje, no već je bilo prekasno. Do trenutka kada je Mike doputovao natrag kući, Exodus je preminula u bolnici od posljedica ozljeda.

Tyson je kasnije priznao da se nije znao nositi sa smrću svoje kćeri, a niti jedan intervju o njoj nije mogao odraditi do kraja jer bi se rasplakao te nije mogao ni govoriti.

Nakon Exodusine smrti Mike je dobio još dvoje djece, kćer Milan i sina Morocca. Osim njih iz prijašnjih veza i brakova ima Mikeyja Lornu, Miguela, Raynu i Amira.

