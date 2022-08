Mihael Mikić i Niko Kranjčar zajedno su pratili finale međunarodnog turnira Mladen Ramljak u Zagrebu te su se pritom zajedno i dobro proveli.

Naši proslavljeni nogometaši Mihael Mikić i Niko Kranjčar zajedno su pratili utakmicu GNK Dinama i Udinesea u finalu međunarodnog turnira Mladen Ramljak u Zagrebu.

Nijednog od njih više nemamo često priliku vidjeti u javnosti, baš kao ni njihove ljepše polovice koje ovaj put nisu poveli sa sobom.

Mihaelu i Niki pridružio se još jedan naš bivši Vatreni, Josip Šimunić, a sudeći po njihovim osmijesima, baš su uživali u utakmici i razgovoru.

Podsjetimo, Mihić je već 22 godine u sretnom braku s jednom od naših najuspješnijih manekenki, Ljupkom Gojić, s kojom ima tri kćeri, Jannu Sienu, Milu Amelie i Mari Danu. Obitelj je devet godina živjela u Japanu gdje je on igrao nogomet, a u Hrvatsku su se vratili 2017.

Ljupka je jednom prilikom ispričala kako je njihova veza otpočetka bila poprilično izazovna.

"Jako je teško opstati u vezi, s jedne strane profesionalni sportaš i profesionalni model s druge. Danas me nazovu, sutra sam u avionu za Venezuelu, nema planiranja. Na kraju je vrijedilo baš zbog toga, bili smo uporni u poslu i s tri curice i sad smo stalno zajedno. Godišnjice smo više slavili prije i sve se može imati, i ljubav i poštovanje i razumijevanje i to da imaš slobodu", kazala je za IN Magazin bivša manekenka.

Niko je, pak, od 2014. godine u vezi našom glumicom Zrinkom Cvitešić koja gradi inozemnu karijeru pa već dugo vremena žive u Londonu. Samozatajni par pred oltar još nije stao, a ne vole otkrivati nikakve detalje iz privatnog života, no u svakom rijetkom zajedničkom pojavljivanju pokazuju da su još zaljubljeni kao prvog dana.

