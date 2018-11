Mickey Rourke se otputio u šetnju sa svojim obožavanim kućnim ljubimcem.

Nekada je bio seks simbol za kojim su uzdisale žene diljem svijeta, no holivudski glumac Mickey Rourke danas je daleko od tog statusa.

66-godišnji glumac ovih je dana viđen na ulicama Los Angelesa, u društvu svog psa imena Number One, s kojim je sjeo na ručak u jedan od tamošnjih restorana.

Mickey je svog ljubimca hranio žlicom, poput malenog djeteta, dok je iza njega stajao natpis "nije dopušten ulazak životinja u objekt", no on očigledno na njega nije previše obazirao.

Mickey je poznat kao veliki ljubitelj pasa, a 2015. godine tetovirao je ime ljubimca.

Te iste godine, glumac si je namjeravao oduzeti život no spasio ga je upravo pas Beau Jack.

"Prolazio sam kroz vrlo teško razdoblje. Nanosio sam sebi bol i jednog sam dana samo sjedio u ormaru. Nisam više mogao i uzeo sa pištolj u ruke. No u glavi sam razmišljao što će biti s mojim psom Beauom Jackom koji me gledao svojim malenim očima i kao da me pitao tko će na njega paziti. I tada sam odlučio baciti pištolj i živjeti", izjavio je Mickey za Page Six.

Njegova fascinacija psima započela je nakon što mu je prvog poklonila bivša supruga Carré Otis. Često izjavljuje kako su psi zaslužni što i dalje radi.

Podsjećamo, Mickey se proteklih nekoliko godina podvrgnuo brojnim estetskim zahvatima koji su ga u potpunosti transformirali i lice mu u potpunosti izgleda izboličeno. U intervjuima je često isticao koliko se boji i grozi starenja, a dostojanstveno starenje kod njega očito nije dolazilo u obzir.