Mick Jagger kaže kako je inače političar, no odgovorio je kolegi glazbeniku Paulu McCartneyju koji je rekao da su The Beatles bolji bend od The Rolling Stonesa.

Pjevač grupe The Rolling Stones, Mick Jagger, prozvao je Paula McCartneyja koji je istaknuo kako su The Beatles bili veći bend od "Stonesa". 76-godišnji Jagger na McCartneyjeve tvrdnje je odgovorio dok je gostovao u jednoj emisiji.

Ističe kako natjecanje između bendova očito ne postoji. "Sladak je, no ja sam političar. Velika razlika među bendovima je činjenica da su The Rolling Stones stadionski bend, a The Beatles nikada nisu ni bili na turneju po arenama", kaže Mick.

Dodaje kako su se The Beatles raspali prije nego što su imali uopće i priliku nešto slično napraviti, no The Rolling Stones su nastavili s koncertima, piše Daily Mail.

"Još jedna od razlika je to da mi imamo sreću što i dalje sviramo velike koncerte, a drugi bend ni ne postoji", zaključio je Jagger. Paul McCartney je prije nekoliko dana u intervjuu rekao kako poštuje i voli The Rolling Stones, no smatra da su The Beatles bili veći bend o njih.