Michelle Keegan više ne nalikuje na samu sebe s početka 2000.-ih, a obožavatelji su uvjereni kako se podvrgnula nizu korektivnih zahvata.

Britanska glumica Michelle Keegan na početku svoje glumačke karijere stekla je status jedne od omiljenih slatkica, no njezini joj obožavatelji danas otvoreno i bez suzdržavanja poručuju da izgleda kao potpuno druga osoba i uvjereni su da je bila na brojnim estetskim zahvatima.

U to su uvjereni zahvaljujući njezinim najnovijim fotografijama na profilu na Instagramu koje pršte seksepilom, no najviše pažnje privlači njezino transformirano lice. U njega je navodno ugradila filere, napunila ga botoksom, a u grudi ugradila silikone.

Ona te navode nije potvrdila niti demantirala, ali je jednom prilikom izjavila da ju komentari na račun izgleda ne diraju previše.

"To me stvarno ne dira, ljudi me stalno ispituju jesam li radila nešto ili nisam. No, to se tiče samo mene. To je moje lice, pa što ako jesam? Ne čitam ništa što ljudi o tome nagađaju", izjavila je bila za Star magazin i dodala kako ne isključuje mogućnost da se u budućnosti podvrgne nekim zahvatima.

Obožavatelji su ju čak jednom usporedili s bosansko hercegovačkom pjevačicom Nerminom Pieters Mekić. Njoj ni to nije zasmetalo, baš kao ni njezinu suprugu Marku Wrightu koji joj često javno iskazuje podršku i piše komplimente na društvenim mrežama.