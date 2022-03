Michael Sheen i Anna Lundberg čekaju drugo dijete, a glumac je sretnu vijest objavio i potvrdio na društvenim mrežama.

Holivudski glumac Michael Sheen otkrio je da je djevojka Anna Lundberg trudna s njihovim drugim djetetom, a sretnu je vijest podijelio na svom Twitter računu.

53-godišnji Michael i 27-godišnja Anna roditelji su 2-godišnje kćerke Lyre, dok on ima i 23-godišnju kćer Lily s bivšom partnericom i glumicom Kate Beckinsale. Glumac je sada na svom Twitteru objavio fotografiju na kojoj miluje Annin poveći trudnički trbuh, uz šaljivi opis.

"Čini se da bi još jedno moglo biti na putu", napisao je.

…..it appears there may be another on the way! #AngelDelight pic.twitter.com/N15x2ujYGs