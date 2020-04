Michael Buble i Luisana Lupito javili su uživo na Instagramu, a pratitelje je šokirao njegov nasilan potez.

Kanadski pjevač Michael Buble (44) naljutio je obožavatelje u javljanju uživo na Instagramu zbog ponašanja prema supruzi, glumici Luisani Lopilato (32).

Buble, koji je poznat po baladama, snažno je primio Luisanu za lakat i povukao ju prema sebi, a onda joj je prebacio ruku oko vrata kako bi ju zagrlio. Obožavatelji koji su gledali prijenos uživo komentirali su da je pjevač nasilan i uskoro su njegovoj supruzi počeli savjetovati da ga ostavi.

Video je privukao veliku pažnju nakon što ga je podijelio jedan pratitelj. "Hvala Michaelu i Luisani koji se često javljaju uživo na svom Instagramu pa smo zbog toga saznali da im je veza toksična i nasilna", napisao je na Twitteru.

Drugi su komentirali kako ne vole kako inače pjevač priča o supruzi. "Definitivno je nasilnik. Zlostavljanje je to kako joj stavlja ruku oko vrata", napisali su.

Plz tell me what you think of this... to all of us is clearly a man being abusive with his wife, the way her grabbed her by the arm... that’s Michael Bublé... she keeps on denying it but there’s so many videos of him and treating her the same way 💔💔💔 pic.twitter.com/kcVmDSc4xz