Mia Žaja pohvalila se na svom Instagram storiju preslatkom fotografijom novorođene kćerkice Eline koju je dobila sa suprugom Filipom.

Bivša Miss Universe Hrvatske Mia Žaja rodila je prekrasnu djevojčicu Elinu, a sretnom vijesti pohvalila se na svom Instagram storiju.

Riječ je o dvije fotografije gdje je na prvoj slikala malenu zamotanu u dekicu te poručila: "Koliko te volimo Elina", dok na drugoj fotki bezbrižno spava u krevetiću : "Dobrodošla Elina".

Fotografije možete pogledati OVDJE.

Mia je u sretnom barku sa suprugom Filipom Žajom kojem je sudonosno da izrekla prošle godine u rujnu.

Da je Filip njezin čovjek iz snova, znala je čim ga je ugledala.

''Ja sam to znala odmah. To je prvi čovjek na ovom svijetu kojeg sam upoznala i znala sam od tog trenutka da želim s njim zapravo sve. Ne mogu reć da mi je trebalo neko određeno vrijeme, onaj tren kad smo se upoznali, to je bilo to'', rekla je za In Magazin.

A koja je tajna uspješnog braka s obzirom na to da sa suprugom Filipom, uz ljubavne, dijeli i poslovne obveze.

''Ja mu pomažem u njegovom biznisu, on meni u mojem, ostvarujemo se, ali volimo imati odvojeno vrijeme i bez jedno drugoga, i mislim da je to ključ uspjeha'', kaže.

Ispričala je i kako podnosi trudnoću:

"Pa dobro podnosim, stvarno nisam očekivala da će mi biti tako jednostavno, zahvalna sam Bogu jako zbog toga. Osjećam se super, nemam nikakve tegobe, nikave bolove i samo čekam da mala dođe''.

Ana Jelušić iznenadila objavom rijetke fotografije u bikiniju, pa oduševila figurom za koju su zaslužne godine treniranja! +13

Kćeri jednog od najbogatijih Hrvata na svadbi zapjevali Mate Bulić i Sandra Afrika, snimke osvanule na društvenim mrežama +4