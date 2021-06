Mia Negovetić s tek 18 godina ima zavidnu karijeru iza sebe, a osim glasom, posljednjih mjeseci pažnju plijeni i stasom.

Našu mladu pjevačicu Miju Negovetić mnogi još pamte po nezaboravnoj izvedbi himne 2015. godine na mimohodu povodom obilježavanja obljetnice "Oluje", a danas kada ima 18 godina osim glasom pažnju plijeni i stasom.

Mia je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj je u kratkom topu istaknula svoju vitku liniju, a pokazala je i tetovažu koju ima na lijevoj strani struka. "Kraljica hrvatske glazbene scene", "Prelijepa", "Ono jedno wow", "Ljepotica", samo su neki od komentara njezinih oduševljenih pratitelja.

Mia je u veljači ove godine pokušala izboriti odlazak na ovogodišnji Eurosong u Rotterdamu s pjesmom "She's Like a Dream", a iako joj to nije uspjelo, Riječanka je završila na visokom trećem mjestu, što je bila još jedna potvrda njezina velikog glazbenog talenta i blistave glazbene budućnosti.

Upravo s pjesmom "She's Like a Dream" nastupila je na ovogodišnjoj dodjeli Porina, na kojoj se pojavila u ultrakratkoj haljinici sa šljokicama. Bila je u društvu svog dečka, a za In Magazin je komentirala kako reagira na to kada je ne prepoznaju zbog promjene izgleda. ''Nasmijem se kad me kao ne skuže jer sam sad odjednom neka velika cura, ali, eto, rastem i ja s vremenom'', našalila se, a tijekom večeri podrška joj je bio dečko s kojim se prvi put pojavila u javnosti. 'Drago mi je da je tu i da me podržava, kao i moji roditelji, kao i moja obitelj'', rekla je onda.