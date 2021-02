Mia Negovetić priprema se za nastup koji joj puno znači, a kako teku pripreme pokazala je svojim obožavateljima.

Naša mlada i talentirana pjevačica Mia Negovetić sprema se za nastup na ovogodišnjoj Dori i priželjkuje odlazak na Eurosong koji će biti održan svibnju u Rotterdamu, a kako teku pripreme pokazala je svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

18-godišnja Mia je na svom Instagramu kratko otkrila kakva će biti šminka za njezin nastup, a neki su je odmah usporedili s pjevačicom grupe Magazina Andreom Šušnjarom.

"Test, test. She's like a dream, but she got none on me", napisala je Mia uz objavu.

"Ista Andrea Šušnjara", "Naljepša osoba koju sam ikad vidjela", "Predobra boja", "Super si", "Kako si odrasla", "Jednostavno neodoljiva", "Mia, prekrasna si", dio je komplimenata koje je dobila.

Mia je nedavno objavila i duet s mladim pjevačem Edvardom Abazijem kojeg je upoznala na prošlogodišnjoj Dori i od tada su prijatelji. Njihova zajednička ljubav prema glazbi i pisanju pjesama mogla je značiti samo jedno i tako je nastao singl 'Ljubav nema kraj''.