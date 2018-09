Mia Kovačić i ove će se godine naći u ulozi voditeljice popularnog reality showa Farma čije emitiranje uskoro kreće na Novoj TV.

Voditeljica Mia Kovačić omiljeno je lice televizijskih ekrana u Hrvatskoj, a uskoro ćemo ju gledati u ulozi voditeljice reality showa Farma čije emitiranje samo što nije krenulo na Novoj TV.

S Mijom smo o novoj sezoni popularnog showa razgovarali u, njenom "prirodnom okruženju", televizijskom studiju, koji tu i tamo zamijeni izletom na neku lokaciju u gradu na kojima radi snimanja za jedan poznati modni brend.

"Svaka uloga zahtjeva svoje. Mislim da je uloga televizijskog voditelja ipak nešto teža jer moraš improvizirati, pokazati opće znanje i dobru pripremu što se projekta tiče. A što se modela tiče, fotografija nekako podnosi sve. A hvala Bogu ima i nekoliko alata koji mogu dotjerati fotografiju tako da mislim da je uvijek govorna uloga sigurno teža od fotografije. Mislim da je televizijski posao jednu stepenicu više"

Farma jesen 2018. (Foto: IN Magazin)

Mia se tijekom prijašnjih sezona Farme, kao što će se i u ovogodišnjoj, susretala s brojnim životinjama, a jednu zanimljivu ima i kod kuće.

"Volim sve domaće životinje. Volim vidjeti kokice po vani da trče, praščiće, ovce, koze, konje, magarce. Što se Farme tiče hvala Bogu ove godine smo ugostili jako velik broj životinja. Izuzetno mi je drago što možemo pokazati ljudima kako se treba odnositi prema životinjama i da su one esencijalni dio bilo koje farme, OPG-a ili općenito naše budućnosti.

Što se tiče domaćih životinja za mene, ja sam išla u jednu potpuno drugu krajnost. Ja sam uzela ježa. Naime, odkad sam bila mala, svi znamo napamet "Ježevu kućicu" i svaki put kad bih ju slušala, zamišljala bih kako je taj jež kul osoba. Imao je taj neki karakter, bio je je nevjerojatno mudar, staložen i oduvijek sam mislila kako bi bilo super imati ježa. I to sam ostvarila. Uzela sam malo afričkog pigmejskog ježa zato što njima boravak u kući ne predstavlja zatočeništvo. Dapače to im paše i tim načinom života dožive i do deset godina, u prirodi manje.

Moj se zove Miloš. On je još beba, sad ulazi u peti mjesec. Jako je divlji ali ga se mora, kao i svaku drugu kućnu životinju dresirati. Trebala su mu četiri tjedna da se navikne na ljudski miris, no mi se sad mazimo, po nosu se ljubimo. Obožava špage i plastične vrećice, ne grize kabele i jako je dobra i samostalna životinjica. Jedino ga ne bih preporučila obiteljima s malom djecom jer su noćne životinje. Njemu je najveći tulum od 11 do 4-5 sati ujutro", objasnila je Mia.

Mia Kovačić (Foto: Zarko Basic/PIXSELL)

Natjecatelji Farme naći se u potpunoj izolaciji, a nas je zanimalo što bi Mia ponijela sa sobom kada bi se našla u takvoj situaciji.

"Što sam starija to mi izolacija sve bolji zvuči. Kada bih morala u izolaciju, htjela bih da idem s nekim sebi dragim ljudima. Ako ne možemo ljude povesti, koje stvari bih uzela? Hmm, to je teško. Čak ne bih ponijela mobitel. Uzela bih neku napravu koja reproduicra muziku. Ne bih koristila blagodati tehnologije ali samo da imam glazbu. To mi je jako bitno. Definitivno bih ponijela i čaj. Ovisna sam o čajevima. Svi na televiziji to znaju, uvijek nosim punu bocu s raznim čajevima. Treća stvar bi bila zlatna ribica da mi ispuni ostalih milijon želja".

Mia nam je priznala da ju s godinama zapravo sve više privlači život na selu.

"Što sam starija život na selu dobiva jedan blagi oblik. Sviđaju mi se OPG-ovi koji niču diljem Hrvatske. Mislim da je budućnost zapravo u proizvodnji zdrave hrane. Da cijenimo vrijednosti koje imam u vodama i šumama i da trebamo ići u tom smjeru. Selo kao selo može biti prekrasno, samo treba biti uređeno. Jako volim vidjeti lijepo uređene kuće, okućnice, uživam u tome", priznala je.

Svojim odgovorom na pitanje koji bi od farmerskih poslova prije svega odabrala, nas je iznenadila, a otkrila nam je i što smatra izuzetno teškim.

"Nema laganih farmerskih poslova. Ja bih na Farmi možda inzistirala više na građevinskim radovima. To meni u stvarnom životu leži. Volim raditi rukama, volim da se nešto pili, sječe, reže, lijepi, spaja. U tome bih se našla. Mislim i da je briga za životinje dosta teška, zahtjevna ali jako lijepa jer one sve to vrate, kad ih hraniš, timariš, čistiš. Tako da nema laganog posla. Mislim da je uzgajanje hrane izuzetno teško, i ako nisi naljutio majku prirodu onda ćeš jesti, ako jesi, nisam sigurna"

Farma jesen 2018. (Foto: IN Magazin)

Poslovica kaže "bolje da nestane sela, nego običaja". Mia je dosad imala priliku upoznati i otkriti puno njih, a među njima joj je jedan posebno drag

"Odkad radim farmu, stalno upoznajem nove običaje. Ima onih koji imaju veze sa sportom, poput povlačenja užeta u selu, bacanja klade, sjeku se drva, to su ti neki "sportski" običaji. Meni su osobno prekrasni svi običaji vezani uz narodne nošnje i prikazivanje krajeva kroz modne detalje na nošnjama. Svaki put kada bi snimali nešto s nošnjama, uvijek bih bila u strahu zbog osjetljive tkanine i načina na koji se održava, jer zapravo ne podnosi kišu pa smo se morali sklanjati. Ali to su prekrasni običaji. Mislim da danas premalo koristimo tradiciju.

Emitiranje nove sezone uskoro kreće, a sva prijašnja nose neka lijepa iskustva i doživljaje.

"Moja iskustva su uvijek vezana uz ekipu, iza kamere. Uvijek se dobro zabavljamo, ne možeš biti loše volje, boraviš na svježem zraku, okružen životinjama i u izolaciji. Moram priznati da smo svi jedva čekali novu Farmu. Simpatično mi je vidjeti kako se novi ljudi snalaze u situacijama koje nisu baš uobičajene, a prije 50 godina su bile stvarnost.

Sviđa mi se što je Farma kao show edukativnog karaktera jer su ljudi danas zaboravili i običaje i stvari koje su vezane za selo. A stariji će se uvijek prisjetiti kako su odrastali, kako je to izgledalo. Mislim da je lijepa priča što im to ponovno vraćamo na televiziju", zaključila je Mia.

Za kraj smo joj postavili jedan malo teži zadatak, a kako se u njemu snašla pogledajte u videu kao i cijeli razgovor.