Nakon prve polufinalne emisije ovogodišnjeg "Supertalenta" došlo je vrijeme i za drugu. I ovog će nas puta Mia Kovačić odvesti iza scene i pokazati sve male tajne natjecatelja i natjecateljica.

Nakon što smo vidjeli sve audicijske nastupe, došlo je vrijeme da se izbor kandidata suzi na odabranu skupinu koja je prošla u "Supertalent". Prva je polufinalna emisija završila, pa tako znamo tko se izborio za finale, a u nedjelju u 20 sati ponovno ćemo uživati u vrhunskim nastupima druge polufinalne emisije.

"Wow, show program! Mislim da su gledatelji jedva dočekali. Nakon osam audicijskih emisija gdje smo vidjeli sve talente, sad su napokon dočekali emisije uživo, nema ponavljanja, idemo uživo, to je to, to je najveći adrenalin", izjavila je voditeljica Mia Kovačić, koja će kroz sve polufinalne emisije gledateljima donositi sočne trenutke iz backstagea.

Od sada ćete moći zaviriti u backstage s Mijom i ne samo saznati što se sve događa iza kulisa vašeg najdražeg showa, već interaktivno sudjelovati u kreiranju sadržaja.

"Mi idemo putem YouTube kanala Nove TV i onda ćemo biti stalno u kontaktu s našim gledateljima, oni će nam slati komentare, pitanja. Možda će me poslati negdje, Mia, daj kreni tamo, to me zanima, tako da će naši gledatelji sada biti uključeni u cijeli proces. Inače, uvijek me svi pitaju tko je kakav, što se događa, kako nastaje taj format? Sad ćemo mi ući u to naše zapozorje i pokazati našim gledateljima kako se stvara taj jedan format", izjavila je Mia.

A iza kulisa očekujte neočekivano.

"Producent trči, šminkeraj treba završiti nekoga, kandidati u nervozi čekaju, kandidati koji su završili... Mislim da je sama priprema zanimljiva jer ne možeš se spremiti na ono neočekivano, no mi ćemo to sve u hodu rješavati", zaključila je.

Od dosad izabranih 40 kandidata, u finalu će se boriti njih 12, a put do finala popločen je glasovima gledatelja za dvije točke s najvećim brojem glasova te za treću točku koju će odabrati žiri.

"Izuzetno je popularan YouTube kanal Supertalenta, moram napomenuti da ima 450 tisuća pretplatnika, a možemo se pohvaliti i da smo najgledaniji hrvatski YouTube kanal u listopadu. Ukupno vrijeme gledanja je 320 godina, ljudi moji, idemo na 400 dignuti", pozvala je sve Mia.

O impresivnim brojkama govori i Instagram Supertalenta, koji ima gotovo 43 tisuće pratitelja.

"Emisija 'Backstage s Miom' na YouTubeu gledateljima će donositi ekskluzivan sadržaj koji nikada prije nisu imali priliku vidjeti, a oduvijek ih je zanimalo što se to sve događa iza kamera.

A tko će sve nastupiti u ovotjednoj emisiji i koje ćemo sve nevjerojatne talente gledati, saznajte uživo ove nedjelje u 20 sati na Novoj TV!

