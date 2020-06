Miji Kovačić u 14 godina pripala je čast voditi brojne emisije, među kojima su "Red Carpet", "IN magazin", "Ples sa zvijezdama" i "Farma".

Mia Kovačić postala je jedno od zaštitnih lica Nove TV, a u njezinih 14 godina voditeljske karijere pripala joj je čast voditi brojne popularne emisije.

Sve je počelo u zimu 2006. godine s "Red Carpetom", a Mia se prisjetila kako je došlo do toga.

"Daniel Delale pozvao me da budem gošća u emisiji, došla sam prvi put, drugi, treći i nisam otišla 14 godina. Ja sam onaj gost koji ne želi otići i udomaćio se do kraja", našalila se.

Kaže kako je to bila jedna od najgledanijih i najkomentiranijih emisija.

"Pokrenula je trendove, bila je nezaobilazna sa svojim temama na raznim kavama, izrodila je neke poznate osobe te, sve u svemu, bila upečatljiv dio televizijskog prostora. Sjećam se da je taj naš voditeljski stil bio ležeran i opušten. Daniel je poticao da sve bude "iz glave" i da je nepatvoreno", objasnila je voditeljica.

Na snimanjima im je bilo jako zabavno, a Daniel je, kako ističe, imao talent pronalaziti neke "osebujne" pjevačke zvijezde, koje su iz nje izvlačile salve smijeha. Zbog toga gotovo nikad nisu bili ozbiljni.

"Pamtim ta snimanja kao nešto izuzetno ležerno i baš stvoreno za taj kasniji nedjeljni termin. Kad smo mi bili voditeljski tandem emisije 'Red Carpet', znam da su svi isticali našu simpatičnost i brz jezik bez zločestih komentara", ispričala je Mia.

Kovačić je postala konstanta Nove TV, koja slavi 20 godina rada u Hrvatskoj, a velika joj je čast dokazivati se iz godine u godinu na komercijalnom mediju gdje angažman ovisi isključivo o vašem prihvaćanju među publikom i gledatelji su ti koji vas prigrle ili ne.

"Doista u ovih 14 godina nisam imala negativno iskustvo ni negativne komentare na račun svog rada i to je takav veliki kompliment, no ujedno i odgovornost. Nekako se televizija dogodila spontano. Uz manekenske angažmane i fakultet arhitekture, jednostavno se dogodila ljubav prema televiziji i moram priznati da je nakon gotovo desetljeća i pol još jača. To mi je 'najdulja veza', kako se volim šaliti. Tu ljubav stalno učvršćuju ljudi s kojima svaki dan radim", ispričala je voditeljica.

Mia vodi emisiju "IN magazin" od početka njezina emitiranja, a kaže kako uvijek ima tremu da svaki dan bude što bolja.

"To je zato što obožavam svoju IN magazin obitelj. Trema je dobar i pozitivan osjećaj koji tjera da svoj posao odradim najbolje. Sada, u vrijeme pandemije, više nego ikad dokazali smo da našim gledateljima doista uljepšavamo svaki radni dan i da su smijeh, zabava i pozitiva lijek koji je potreban svakodnevno", objasnila je Mia.

Vodila je reality show "Farma" od početka, a tu je bilo i emisija uživo. "Ono sto je specifično za moju voditeljsku karijeru jest lojalnost. Sve formate koje sam vodila vodila sam od prvog dana, sve sezone. Farma je izuzetno zanimljiv projekt koji je u svojim početnim sezonama imao zaista spektakle petkom uživo i bilo je puno nepredviđenih situacija koje su bile ključne za iskustvo vođenja emisija uživo", kaže voditeljica.

Dodaje kako su ona i Nikolina Pišek petkom imale čudesne modne kreacije koje su svi s nestrpljenjem iščekivali, što je uvijek bio svojevrsni dodatni sadržaj. Emisiju je vodila i s Dušanom Bućanom i Davorom Dretarom Dreletom.

"Što se muških suvoditelja tiče, bili su odlični i prezabavni. Dan-danas svi smo u kontaktu, a znamo se i družiti". istaknula je.

Mia se našla u voditeljskoj ulozi i u natjecateljskom showu "Ples sa zvijezdama" skupa s glumcem Jankom Popovićem Volarićem, čime joj se ostvarila želja. "To je bio projekt koji sam gledala od njegove prve sezone i uvijek sam maštala kako bi bilo divno da se nađem u voditeljskoj ulozi. I ostvarilo se. Ples i kazalište ZKM bili su sastavni dio mog života, djetinjstva i odrastanja", rekla je.

Sudjelujući u tako velikom i prekrasnom projektu iz prve je ruke uvidjela koliko truda i teškog posla stoji iza svake koreografije, kostima i scenografije. Otkrila je i kako joj bilo voditi show s Jankom.

"Janko je iz glumačkih voda došao na suvoditeljski zadatak i stvarno se iznimno trudio i meni uveseljavao svaki tjedan. Imao je veliko poštovanje prema poslu, što je meni izuzetno važno, pa mi nije bilo teško provoditi sate i sate s njim u pripremi emisije. Priželjkujem iduću sezonu i nove koreografije. Ta je emisija stvarno praznik plesa", ispričala je Mia.

Već devet godina vodi i humanitarnu emisiju "Želim život", koja ima posebno značenje zbog Ane Rukavine, novinarke koja je svojom pričom dirnula cijelu Hrvatsku.

"Koncert 'Želim život' onaj je trenutak kada možeš neki svoj doprinos dati u najplemenitiji trenutak koji svake godine zabilježi kamera. Ta energija zajedništva ne može se opisati i zapravo je najljepše otvaranje blagdanskog ugođaja koji slijedi u tom mjesecu", kaže voditeljica. Dodaje da je nevjerojatno što su uspjeli s tim projektom.

"Ljudi iznova vjeruju, vraćaju se i doniraju sredstva te spašavaju život. To je čudesno. Tu večer građani koji zovu i doniraju novac najveće su zvijezde, a Ana Rukavina može biti ponosna na sve što je ostavila iza sebe i potaknula za godine koje dolaze", istaknula je Mia.

Svake godine ima voditeljsku ulogu i u "Wings for Life World Run", humanitarnoj utrci koja se odvija diljem svijeta kako bi se prikupilo što više novca za istraživanje i pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Zbog situacije s koronavirusom ove godine utrka je otkazana.

"Baš sam neki dan s urednicom projekta Ivanom Ivančić komentirala upravo tu činjenicu kako mi baš nedostaje početak svibnja provesti u Zadru među deset tisuća trkača. Ima nešto u toj kolektivnoj pozitivnoj energiji koja kola taj dan. Priče koje čuješ, hrabrost kojoj se diviš, želje koje se ostvaruju uz pomoć zajedništva. I opet je to neraskidiva veza Nove TV kao društveno odgovorne kompanije i projekta koji je globalna senzacija, koji je pokrenuo nešto nevjerojatno", rekla je voditeljica.

Mia se javljala i iz backstagea u emisiji "Supertalent", a kaže kako joj je bilo važno uz opušteni pristup predstaviti ljude koji stvaraju čaroliju te joj je uz kandidate bio fokus i na vrijedne kolege. "Bilo je zaista smiješnih situacija koje sam uspjela zabilježiti. Kandidati su jedva čekali da se dodatno mogu predstaviti svojoj publici", ispričala je.

U showu "Tvoje lice zvuči poznato" Miji je također pripala čast otkrivati događanja iz backstagea. "Transformacije naših zvijezda toliko su genijalne da moram biti prisutna u tim trenucima nastajanja. Tu se zbivaju ti zabavni trenuci koji otkrivaju kroz što sve prolaze", objasnila je. Otkrila je i bi li se ona mogla zamisliti u ulozi natjecateljice.

"Ja znam da nikada ne bih imala hrabrosti pjevati i glumiti kao što to oni čine, no sve do sada pokazuje da oni to sve vole raditi uz pratnju moje male kamere. Svi su toliko opušteni i praćenje backstagea postalo je obvezno. Ako ujutro ne dođem odmah na izradu prve maske, čuje se: 'A di je Mia?'. E, to je glazba za moje uši, a srce mi je tada najveće", rekla je.

Tijekom voditeljske karijere surađivala je s brojnim kolegama, od Daniela Delalea do Nikoline Pišek, Dušana Bućana, Davora Dretara Dreleta, Minee, Maria Petrekovića i drugih. Teško joj je izdvojiti bilo koga. "Svi su oni bili i ostali moji kolege koji su utjecali na mene i moj rad i svima im od srca zahvaljujem. Uz njih i svim mojim kamermanima, asistentima, producentima, urednicima i svima koji su me 'odgajali'. Zahvaljujem svim odjelima i sektorima jer smo svi u nekom trenutku bili ili jesmo povezani", istaknula je.

Otkrila je i tko je najveći kritičar njezina rada i čije kritike najviše cijeni. "Najviše volim čuti komentare svoje 94-godišnje bake Mire. Najveća podrška mi je uvijek bila moja obitelj i sve što radim u životu želim da je na ponos njima. S njima prolazim sve uspone, padove, umore i veselja", kaže Mia.

Ona se unatoč svom iskustvu i dugoj karijeri, kako ističe, ne može naviknuti na činjenicu da se vidi na ekranu ili čuje u eteru. "No svaki ću se dan truditi biti što bolja", obećala je.

Dodaje kako joj je 14 godina voditeljske karijere prebrzo prošlo i da joj svane koliko je toga odradila tek kad pobroji projekte i godine. "Osjećaj uzbuđenja je kao da si na početku. 'Red carpet', 'Showtime', 'Farma', 'Pazi zid', 'In magazin', 'Wings for life, 'Želim život', 'Ples sa zvijezdama', 'Backstage s Miom', 'Ispod radara', i još, nadam se, puno projekata i godina u budućnosti. Ja sam doista odrasla na Novoj TV. I Nova TV je odrasla sa mnom", zaključila je Mia.