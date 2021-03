Mia Kovačić i Ida Prester u novoj epizodi zabavnog serijala "Fakap" pred kamerama su otkrile svoje najveće fakape koje će pamtiti cijelog života.

Nakon što su na početku serijala "Fakap" njegove voditeljice Mia Kovačić i Ida Prester ugostile Tatjanu Jurić i Luku Nižetića, u najnovijoj epizodi same otkrivaju neke svoje najveće nezgode i situacije koje bi možda najradije zaboravile.

Mia je Idu ugostila u svom stanu te su se raspričale o svojim fakapima za koje je dosad znalo jako malo ljudi. Prva na redu bila je Ida.

"Bila sam u Parizu s ekipom, bila nas je hrpa, spavali smo u istom stanu, super smo jeftino prošli. I zove me frendica koju znam i zamoli me da napišem kako nam je bilo i izlazi naslov 'Ida Prester: U Parizu sam spavala s puno ljudi'. To je jedan od mojih super seksi naslova, a komentara možete si misliti kakvih je bilo", otkrila je Ida i zaključila kako takvih stvari o Miji na internetu ne možemo pronaći jer je ona fina dama.

Mia zaista nema puno fakapa u životu, a otkrila je i koji je razlog tome.

"Kada si disleksičar, onda stvarno paziš i ne znam koliko puta moraš sve u životu provjeravati i pitati nekoga. Znaš da imaš taj izazov, stalno tražiš savjet, provjeravaš, dakle više se fokusiraš. Ona je šlampava, a ja se fokusiram i zato imam manje fakapa", otkrila je Mia.

Ali jedan od rijetkih i stvarno fakap za pamćenje bio je onaj koji joj se dogodio jednog vikenda u Teheranu.

"Išle smo moje cure i ja jedan vikend u Teheran. Kada sletite, morate dobiti vizu koju oni odobre. I sada nekako stvarno nisam razmišljala i nisam povezala da je bio vikend Islamske revolucije. Baš smo fulale datum, ali zašto ne? Uglavnom, na ulasku su me pitali što radim i ja odgovorila da radim na televiziji, a novinari nisu smjeli ulaziti u zemlju. I bome su me držali koja četiri sata u pritvoru, moja prijateljica pokušala je objasniti da nisam novinarka, da sam lijepo lice na televiziji, na sve je načine pokušavala. Pustili su me na jedvite jade u zemlju, ali sva ta četiri dana sam imala tajnu policiju koja nas je cijelo vrijeme pratila dok nisam izašla iz zemlje. I pitanje je mogu li se ikada više vratiti tamo ili sam na crnoj listi", ispričala je Mia.

U videu saznajte i koji je Idin najveći profesionalni fakap, koji je inače strogo zabranjen u voditeljskom poslu, i pogledajte kako se snašla kao "vodoinstalaterka" koja je poplavila Mijinu kupaonicu.

"Fakap'' je rubrika koje će se jednom tjedno emitirati na portalu showbuzz.hr, a gosti u emisiji moraju biti spremni otkriti najnespretnije, najneugodnije i najnesmotrenije životne trenutke.