Serijal emisija pod nazivom ''Fakap'', koje će se jednom tjedno emitirati na portalu showbuzz.hr, bavit će se trenucima gluposti i nespretnosti, a vodiči kroz svijet ''Fakapa'' u druženju s poznatim osobama iz javnog života bit će Ida Prester i Mia Kovačić! Ne propustite emisiju FAKAP na showbuzz.hr četvrtkom od 11.ožujka!

Kada ste se zadnji put osramotili, doveli se u neugodnu situaciju, te koliko često vam se to dogodi?

Sigurno ste u životu doživjeli neugodnosti koje će te pamtiti cijeli život i na koje vas prođu žmarci svaki put kada ih se sjetite.

Neki 'fakapi' su poprimili mitske razmjere i prešli u višu kategoriju tzv. urbane legende. Upravo će serijal emisija pod nazivom ''Fakap'', koje će se jednom tjedno emitirati na portalu showbuzz.hr, baviti ovakvim fenomenima, trenutcima gluposti i nespretnosti, onim situacijama kada nam IQ naglo padne iz neobjašnjivih razloga i kada iz nas poteku riječi koje nismo u stanju zaustaviti.

Emisija 'Fakap' u potrazi je za upravo takvim iznenadnim i nesmotrenim trenucima tj. 'fakapima'. Ida Prester i Mia Kovačić kao naši vodiči kroz svijet fakapa u druženju s poznatim osobama iz javnog života pokušat će kroz njihove ispovijedi o naj fakapima života pronaći i fakap godine.

O fakapu godine odlučuje publika koja će tijekom cijele godine moći aktivno lajkati i komentirati fakape na društvenim mrežama portala showbuzz.hr i Nove TV.

''Mia i ja smo prijateljice već 15 godina. Nikad do sada nismo surađivale, ljudima se činimo jako različite, a zapravo smo bliske. Sve ćete to vidjeti u našem Fakapu, seriji kratkih veselih videa u kojima se smijemo neugodnim situacijama naših gostiju, a nećemo zaobići ni vlastite. Jer kad padneš - samo ustani sa smiješkom i pretvaraj se da je to dio koreografije'', izjavila je Ida.

''Veselim se ovom projektu jer Ida i ja kad smo skupa, privatno, uvijek imamo svoj ‘show', a sad ćemo i sve druge uvesti u nas svijet. Odlična stvar je da nas dvije dolazimo s našim mobitelima i snimamo, sve je prirodno, ‘sirovo', a opet opuštajuće za naše sugovornike tako da mogu otvoriti dušu i zapravo svi možemo opušteno razgovarati o neugodnim situacijama. A svi ih imamo zar ne?'', dodaje Mia.

Od koga će sve ove dvije prijateljice pokušati izvući najveći životni fakap, tek ćemo vidjeti, a prva epizoda ove zabavne rubrike stiže ovoga četvrtka. Ida i Mia ugostit će Tatjanu Jurić, odnosno, Tatjana će kod sebe doma ugostiti voditeljice i autorice ove rubrike, a u ležernom razgovoru na vidjelo će izaći još dosad nepoznate zanimljivosti iz Tatjaninog života. Tu je i poseban izazov kojeg će Tatjana morati odraditi, ispričat će svoje lekcije, i dobro nas nasmijati crticama iz svoje fakap prošlosti.

Ne propustite prvu epizodu Fakapa, u četvrtak 11. ožujka u 18 sati na showbuzz.hr!