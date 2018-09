Mia Franić odlučila je izbrisati Dragana Jurilja iz svojeg života.

Čini se kako Mia Franić ne želi imati čak ni uspomene s uskoro službeno bivšim mužem Draganom Juriljem. Naime, lijepa Mia obrisala je sve njegove i zajedničke fotografije s profila na Instagramu.

Mia i Dragan bili su u braku godinu i četiri mjeseca, a o odluci o razvodu Mia se javno oglasila.

''Obavještavamo vas da smo se prije mjesec dana Dragan i ja sporazumno, uz uzajamno razumijevanje i uvažavanje, razveli. Razlozi našeg razvoda su osobne prirode i o njima ne želimo javno govoriti, nadamo se da ćete za to imati razumijevanja", izjavila je 25-godišnja Mia tada za Story.

Na posljednjoj fotografiji Mia je ispisala i stihove Lane Del Rey, "Kiss me hard before you go, summertime sadness".

Bivša manekenka očito više ne želi imati nikakve veze s Draganom, pa se odlučila i na ovaj potez – da ga izbriše i s društvenih mreža, čiji je cilj čuvati uspomene.