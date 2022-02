Mia je najčešće žensko ime u Hrvatskoj, a upravo će našu zemlju u Torinu na ovogodišnjem izboru za pjesmu eurovizije predstavljati Mia Dimšić. Njezina pjesma "Guilty Pleasure" osvojila je publiku čiji glasovi su je odveli do najbolje pjesme ovogodišnje Dore.

Sinoć je pjevala posljednja, a od danas na krilima publike Mia Dimšić leti do Torina. Emocije su to, kaže, na koje ne postoji priprema.

"Kao da sam oslijepila na tri sekunde, jedva sam našla put do pozornice. Nadala se jesam, priželjkivala jesam, ali očekivala, nisam se usudila očekivati", priznala je Mia u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Ali da pjesma nešto ima znao je, kažu cijeli tim, od nastanka prvog stiha i note.

"Nisam se dugo osjećala kad sam se osjećala u vezi ove pjesme, ne samo kad smo je uradili nego i kad smo obradili produkciju u studiju. Nakon studija se sjećam da nisam mogla zaspati taj dan do tri ujutro jer sam toliko bila uzbuđena. A onda kad je došla koreografija jednostavno se sve potrefilo, i ekipa, i ljudi, tako da sam ja znala da bez obzira na plasman da ja iza ovoga stojim", otkrila je Mia.

Da je pjesmu otpjevao netko drugi, kaže glazbeni kritičar Horvat, teško da bi prošla. A ima li "to nešto" za finale ili pobjedu?

"Meni se ta pjesma dopada zbog toga što unapređuje domaću pop-scenu na način kako je to Taylof Swift napravila u Americi prije godinu ili dvije. S autorske strane to je dobra pjesma i funkcionira, osobno mi se čini da neće napravit puno u Torinu jer nije šokantna kakve će bit neke druge", zaključio je glazbeni kritičar Hrvoje Horvat.

Za kladionice je još rano, ali poznavatelj Eurosonga ima savjet.

"Mislim da je ovo na Dori dobar korak, ali treba doraditi u smislu kadriranja, da bude efektnije", smatra urednik portala Eurosong.hr Ivan Horvat.

Kako će nastup u Italiji izgledati još se ne zna. No, što od njega žele dobro znaju.

"Veliki fan Eurosonga je Ed Sheeran i da gleda ako budemo mi na Eurosongu onda će on gledati kako Mia nastupa, to je bio okidač da se prijavimo jer tko zna možda nas primjeti", otkrio je menadžer Mije Dimšić Damir Bačić.



Hoće li je prepoznati i on, ali i europska publika znat ćemo od 10. do 14. svibnja.

Procurili detalji gdje je bila Danijela dok se Grašo ženio s Hanom, a evo i što je poručila nakon svega! +22

Seve podijelila neviđenu fotografiju sa sinom na poseban dan, rijetki su ostali ravnodušni na prizor: "Nisam sigurna da imate ljepšu" +26