Mia Dimšić nastupila je u Tel Avivu u sklopu predeurovizijske turneje i oduševila obožavatelje izvedbom, ali i izazovnim stajlingom.

Naša ovogodišnja predstavnica na Eurosongu, pjevačica Mia Dimšić, trenutno je na predeurovizijskoj turneji koja obuhvaća London, Madrid, Amsterdam i Tel Aviv.

Mia se s turneje redovito javlja na svojem Instagramu, gdje se pohvalila i izdanjem za nastup u Tel Avivu koje je njezine obožavatelje oborilo s nogu.

Za tu je prigodu odabrala potpuno prozirnu majicu ispod koje se jasno vidio njezin crni grudnjak, a iskombinirala ju je sa suknjicom u kojoj je otkrila i gole noge.

U komentarima su se nanizali komplimenti obožavatelja na račun njezina izgleda, ali i nastupa uživo i mnogi joj već predviđaju siguran prolazak u finale Eurosonga, što našoj prošlogodišnjoj predstavnici Albini nažalost nije uspjelo.

U Izraelu je zablistala u još jednoj majici koja otkriva grudnjak, ali i goli trbuh, a u istoj galeriji pohvalila se i fotkom sa srpskom predstavnicom na Eurosongu, glazbenicom Konstraktom.

Inače, Mia je nedavno najavila kako će se njezin nastup na Eurosongu razlikovati od onoga na Dori, a još nije poznato ni hoće li pjesmu "Guitly Pleasure" pjevati na engleskom ili hrvatskom jeziku.

"Da, to je, evo, sad službena vijest, sve radimo ispočetka. Nismo bili odmah sigurni da će to tako biti, to nam je stvorilo malo više posla, ali nema veze, neki aspekt kreativnosti će biti tu. Bit će sve baš drugačije i mislim da će to pjesmi dati jednu novu dimenziju", otkrila je za IN Magazin.

Ovogodišnji Eurosong održat će se od 10. do 14. svibnja u Torinu, a Italija je dobila domaćinstvo pobjedom grupe Maneskin na prošlogodišnjem natjecanju.

Domaći glumački par uhvaćen u rijetkom zajedničkom izlasku, mislili su da ih nitko ne snima pa su se opustili +21

Nevjerojatnoj transformaciji naše pjevačice nitko se ne može načuditi, u haljini s prorezom i 50 kila manje sve je očarala! +26