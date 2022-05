Mia Dimšić pokazala je haljinu u kojoj će vrlo uskoro nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri na izboru za pjesmu Eurovizije u Torinu!

Mia Dimšić, predstavnica Hrvatske na Euroviziji ove godine, pokazala je u kojoj će haljini nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri na izboru za pjesmu Eurovizije u Torinu 10. svibnja.

Nakon dolaska u Torino, Mia je odradila prvu tonsku probu, a na probi je morala nositi i konačan outfit.

Mijini stilisti odlučili su se za haljinu ružičaste boje neobičnog i zanimljivog kroja, a Mia na fotografijama izgleda kao prava diva.

Nakon što su isplivale prve fotografije na društvenim mrežama, obožavatelji ne prestaju davati komplimente na Mijin stajling koji je poprilično drugačiji od onog kojeg Mia inače nosi.

Fotografije Mie na podijelili su i na službenoj Instagram stranici Eurovizije.

Uz Miu, na eurovizijskoj će pozornici uz nju nastupiti i plesač i plesačica.

Mia je svoje prve dojmove podijelila i za Instagram priče Eurovizije, a kazala je kako je stajati na pozornici bilo nešto potpuno drugačije od svega što je dosad doživjela i pozvala je sve da ju podrže.

Za IN magazin ovog tjedna Mia je izjavila kako je sve spremno i kako jedva čeka da cijeli događaj počne.

''Kostur stajling i nastup, sve je spremno. Jedva čekam doći tamo, iskusiti to sve i stati na pozornicu. Vjerujem da ću imati tremu jer kad dođeš na tako nešto produkcijski veliko i s nekim standardima koje nikad nisam doživjela da ću osjetiti određenu dozu pa čak i starhopoštovanja što sam uopće tu i što imam tu čast. Iz ove perspektive nisam tremaroš, potpuno sam smirena, ali mislim da kad dođem tamo i kad stanem na pozornicu da je to ipak neka druga stvar.''

Komentirala je i outfit koji su do sad vješto skrivali.

''Posebno boju skrivamo za koju smo se konačno dogovorili, ali evo imamo više varijanti koje su dosta slične i još ćemo se na tim probama koje su kostimirane konačno odlučiti, ali sve je spremno. Stajling su radli Elfsi s kojima radim, koji su radili i za Doru. Bit će skroz drugačije od Dore, to je sve što mogu reći. Bit će malo odvažnije jer to je ipak Eurosong, pa se onda mislim kad ću se odvažiti ako ne tu. To je nekako jako bitan segment tog nastupa. Bitno je da kad nešto vidiš to zapamtiš, tako da smo odlučili malo mijenjati i da malo kao iznenadimo'', rekla je Mia.

A Mia se zasigurno odvažila na nešto drugačije i želimo joj puno sreće.

Maja fotkom na kojoj je opet Bloom zvijezda zaželjela sretan praznik rada: ''Nadam se da odmarate, naravno, za mene to ne vrijedi!'' +26

Nives pozirala s dvije važne osobe u svom životu: ''Vi ste tri ribetine, ne zna se koja je ljepša'' +32