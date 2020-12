Glumica Mia Begović je na premijeri predstave "Na parove razbroj s" privlačila poglede u maloj crnoj haljini.

Glumica Mia Begović (57) poznata je po svojem osebujnom stilu od kojeg ne odustaje ni u šestom desetljeću života.

Leopard uzorak, krzneni dodaci i odjeća koja ističe obline njezini su zaštitni znakovi, a gdje god se pojavi uvijek ukrade svu pažnju.

Ništa drugačije nije bilo ni na premijeri predstave "Na parove razbroj s" koja se održala u petak u zagrebačkom Histrionskom domu u sklopu XIII. Gumbekovih dana.

Glumica je za tu prigodu odjenula malu crnu haljinu koje je u prvi plan stavila njezine noge, a istaknula ih je i seksi mrežastim čarapama.

Stajling je upotpunila crnim salonkama s prepoznatljivim crvenim potplatom brenda Louboutin, upečatljivim crvenim naušnicama i cvjetnom maskom koju je tijekom poziranja objesila oko vrata.

U modnim klasiku, Mia je potvrdila da je mala crna haljina siguran odabir za sve generacije, iako je jednom prilikom naglasila kako joj osobno godine ne predstavljaju nikakvu prepreku.

"Osjećam se bolje nego kad sam bila mlada. Volim to svoje zrelenje i mislim da smo ipak najbolji s godinama, ne samo kao glumci, već obožavam svoje godine jer se u njima do sad najbolje osjećam i kao osoba", izjavila je Mia 2019. godine za IN Magazin.