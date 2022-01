Mia Begović na Instagramu je pokazala kako izgleda bez šminke i filtera, a od obožavatelja je dobila same komplimente.

Našu glumačku divu Miju Begović navikli smo viđati tip-top dotjeranu, no privatno i ona voli odmoriti od šminke i glamuroznih krpica.

Sada je na Instagramu odlučila pokazati kako izgleda u prirodnom izdanju, a ovo je i prva fotografija koju je podijelila nakon što je 11. siječnja napunila 59. godina i zakoračila u šezdesetu.

"Prva u šezdesetima. Bez make-upa, bez filera, filtera, botoksa", napisala je u opisu fotke na kojoj ni bujna narančasta kosa nije uspjela skrenuti pažnju s njezina mladolikog lica.

"Prelijepa", "Žena za sva vremena", "Bezvremenska ljepotica", "Posebna", "Bog je za vas zaustavio vrijeme", pisali su joj oduševljani obožavatelji koji su joj poručili i da joj šminka i filteri uopće ne trebaju.

Mia često ističe kako joj godine ne predstavljaju nikakvu prepreku u životu i da je, kako vrijeme odmiče, samo sve zadovoljnija sobom.

"Osjećam se bolje nego kad sam bila mlada. Volim to svoje zrelenje i mislim da smo ipak najbolji s godinama, ne samo kao glumci, već obožavam svoje godine jer se u njima do sad najbolje osjećam i kao osoba", izjavila je Mia za IN Magazin.

Mia je inače na sceni prisutna još od 80-ih godina i ostvarila je brojne nezaboravne filmske, televizijske i kazališne uloge. Zajedno s njom karijeru je gradila i njezina tragično preminula sestra Ena, koje se Mia često prisjeti na društvenim mrežama.

Glumica je i majka 31-godišnje Maje Lene Lopatny, koja je njezina slika i prilika iz mlađih dana, a dobila ju je u braku s bivšim vaterpolistom Ronaldom Lopatnyjem, od kojeg se razvela u 90-ima.

