Mia Begović plijenila je poglede na izboru za Miss Beauty Hrvatske u Zagrebu gdje se pojavila u elegantnom crnom izdanju.

Glumica Mia Begović (58) ne pojavljuje se često u javnosti, no zato se uvijek pobrine ukrasti svu pažnju.

Ništa drugačije nije bilo ni na izboru za Miss Beauty Hrvatske koji se u srijedu održao u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu i na kojem je mamila poglede u elegantnom crnom izdanju.

Spremno je pozirala i s našim proslavljenim manekenkama Tamarom Roglić i Sanjom Bjedov, ali i puno mlađim natjecateljicama na izboru koje je nisu uspjele zasjeniti.

Iako najčešće privlači pažnju svojim bujnim atributima i osebujnim stilom, koji obično uključuje leopard uzorak i krzno, Miji je sada to pošlo za rukom i zakopčanoj do grla te u crnome od glave do pete.

Događaju su prisustvovale i druge poznate Hrvatice, a među ostalima i bivša Miss Jugoslavije te Pipi djevojka Ana Sasso, koju dugo nismo vidjeli u javnosti.

Mia je inače na sceni prisutna još od 80-ih godina i ostvarila je brojne nezaboravne filmske, televizijske i kazališne uloge.

Zajedno s njom karijeru je gradila i njezina tragično preminula sestra Ena, koje se Mia često prisjeti na društvenim mrežama.

