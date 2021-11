Merso Lugonja iz Banja Luke u showu "Supertalent" predstavio se pjevanjem, no nije oduševio žiri, ali je zato iskoristio priliku kako bi Maji Šuput ponudio da joj dizajnira haljine.

U sedmoj emisiji showa "Supertalent" gledatelji su imali priliku upoznati 21-godišnjeg Mersu Lugonju iz Banja Luke čije su ambicije impresionirale žiri višeg od samog nastupa.

Osim što je pokazao da pjeva, Merso se pohvalio da glumi i pleše, a usto je i student Akademije dizajna.

"Volim se izdvajati, volim biti drugačiji, to je neka moja svrha života, biti drugačiji, ne biti isti", opisao se prije nastupa u showu.

Merso najviše voli dizajnirati glamurozne haljine i nekonvencionalna muška odijela, pa smatra da svoje snove o otvaranju butika ne može ostvariti na Balkanu, jer ne bi imao kupce, a u svojoj sredini se i već suočio s osudama.

"Mnogo je teško živjeti u sredini gdje si neprihvaćen, gdje te ljudi osuđuju na osnovu izgleda i ponašanja, da apsolutno ne gledaju šta je unutar tebe. Ja sam se prije dvije godine 'outovao', i naravno da su moji roditelji i sestre to prihvatili, ali okolina kao okolina nije. To je okolina koja to ne prihvaća, to je okolina kojima je to, najgore rečeno, bolesno, dok ja smatram da nije. Bitno je da ti sebe voliš i da tebe netko voli i da nađeš nekoga tko će te prihvatiti", ispričao je Merso, a progovorio je i o nasilju koje je trpio samo zato što je oduvijek bio "drugačiji".

"Nije lako izborit se sa nasiljem. Pogotovo kad je vršnjačko dok si dijete i dok se pokušavaš pronaći, a okolina ti servira svoje nasilje, a ti to moraš preživjeti. Osude okoline moja porodica jedno vrijeme nije podnosila jer nisu ni znali da ja to proživljavam, ja sam to sve čuvao u sebi, borio se u četiri zida i bilo me sram da svi znaju. Kasnije je to postalo viralno i nije im bilo ugodno, ali kako sam ja naučio živjeti s tim, tako su i oni. Bez njihove podrške ne bih mogao uspjeti, hvala im za to", kazao je prije nastupa.

"Ja sam se uvijek vidio pod svjetlima reflektora, iz mene izvlače neku snagu i energiju, ljubav prema muzici, san mi je postat poznati pjevač i da budem to što hoću, da me ništa ne zaustavi", poručio je prije nego što je išetao na pozornicu.

Merso je izveo pjesmu "Milimetar" Željka Joksimovića, no svojim pjevanjem nije baš oduševio žiri.

Od Janka Popovića Volarića, Martine Tomčić i Davora Bilmana brzo je dobio X-eve, no Maja Šuput ga je pustila da pjeva, al ne zato što joj se svidjelo što čuje.

"Moramo biti realni, iz matrice si ispadao ispočetka, bilo je to falš, ali si potegnuo iz Banja Luke, pa neka si malo i otpjevao", rekla mu ja Maja nakon nastupa, a predložila mu je i da sljedeći put proba doći u "Supertalent" sa svojim kreacijama.

Mersi se ta ideja svidjela i odmah je imao ponudu za Maju.

"Ako biste vi obukli neku od mojih haljina, vjerujem da bi to bilo veoma svjetski!" dobacio joj je i izmamio osmijeh na lice.

"Drži se ti robe i butika", kratak je bio Bilman.

"Pjevanje nije bilo dobro, ples nije bio dobar, za glumu ne znam", komentirao je Janko.

"Ja bi voljela kad dođeš doma da pogledaš svoj nastup"; savjetovala mu je Martina.

Merso je poručio da će dogodine doći s glumom, a čim je išetao s pozornice, Šuput je zgrabila mobitel i nazvala svojeg stilista Marka Grubnića kako bi ga obavijestila da je dobio konkurenciju.

"Jesi ti čuo da ti frajer hoće uzet kruh iz ruku? Da hoće dizajnirati za mene? Maja Šuput by Merso", kazala je Maja Grubniću preko mobitela dok ju je snimala kamera.

Merso je nakon nastupa priznao da ga je ubila trema i da nije pokazao što sve može.

"Ali vrijedilo je probati!" zaključio je sa smiješkom.