Meri Cetinić na Facebooku se prisjetila pokojne kćeri jedinice Ivane Burić koja je preminula početkom lipnja.

Ova godina bila je jako teška za pjevačicu Meri Cetinić (68) jer je ostala bez svoje kćeri jedinice Ivane Burić.

Ivana je preminula početkom lipnja u 44. godini u bolnici u Splitu, a vijest o njezinoj smrti potvrdila je Meri na svojem Facebooku, a od tada joj često posvećuje objave.

Sjetila je se i na blagdan Svih Svetih te joj je posvetila status kojim je mnogima izmamila suze za oči.

"Uvijek s knjigom u ruci, govorila si da ti je to prijateljica... Sad su tvoje riječi i stihovi s nama... Svaki prvi u mjesecu je bolno sjećanje na tvoj prerani odlazak, tako i danas na blagdan Svi Sveti... Počivaj u miru, ljubljeno moje, u krilu Oca nebeskog, hvala za svu ljubav što si mi dala, što si bila moja Ivi i uvijek ćeš bit", napisala je uz njezinu fotku, a od obožavatelja je dobila brojne poruke podrške.

Pjevačica je kćer odgojila kao samohrana majka, a Ivana je krenula njezinim stopama i diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te su 2014. godine zajedno izdale album "Dozvoli mi".

Njezina Ivana uvijek joj je bila ispred karijere pa je zbog nje jednom odbila i primamljivu ponudu iz L.A.-a.

"Tamo me čula menadžerica Glorije Gaynor na jednom koncertu na Beverly Hillsu i došla je do mene kući i rekla - molim te, samo mi nemoj otići", ispričala je jednom prilikom za IN magazin.