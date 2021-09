Jedan od najuspješnijih zabavnih TV formata u Hrvatskoj i svijetu, Masterchef, vraća se uskoro na Novu TV.

Jedan od najuspješnijih zabavnih TV formata u Hrvatskoj i svijetu vraća se uskoro na Novu TV. Tri različita karaktera, tri vrhunska chefa, Melkior Bašić, Damir Tomljanović i Stjepan Vukadin, moderirat će MasterChef, voditi kandidate kroz sve izazove, bit im i podrška, ali i njihovi suci i kritičari koji će pravednim ocjenjivanjem morati napraviti selekciju i suziti broj s onima najboljima.

Samo će se neki natjecatelji istaknuti u mnoštvu, savladati sve izazove i zasluženo stići do finala. Na kraju ima mjesta samo za jednog! Tko će na kraju ove TV pustolovine i pregršt izazova biti proglašen petim hrvatskim MasterChefom, preostaje nam tek saznati.

Na audicijama popularnog MasterChefa prisustvovalo je stotinjak kandidata od dvije tisuće prijavljenih, a kako su se snašli i tko će dobiti priliku za novi krug natjecanja, saznat ćemo već kroz prvih nekoliko uzbudljivih i napetih audicijskih emisija. U MasterChef su se prijavili zaljubljenici u kuhanje različitih dobnih skupina, od 18 do 58 godina, te različitih zanimanja – tako su kuhače voljni se primiti učitelji, ekonomisti, dizajneri, medicinski djelatnici, studenti, poduzetnici, manageri i mnogi drugi.

Nakon prvih audicijskih izazova samo 60 kandidata će dobiti priliku kuhati i natjecati se u sljedećem krugu natjecanja. Oni će pak u grupama po 10 kandidata kuhati jela prema zadanim namirnicama u zadanom vremenu. Najbolji će dobiti pregaču, ali i priliku odabrati u čijem timu od tri člana žirija žele biti. Svaki član žirija može u svom timu imati po sedam kandidata, te će u ovom jako uzbudljivom krugu natjecanja samo 21 natjecatelj biti odabran za daljnje natjecanje i posljednje eliminacije prije ulaska u MasterChef kuhinju.

Vrući studio MasterChefa će se svakako dodatno ugrijati kada će top 21 natjecatelj stati uz bok svog odabranog člana žirija i raditi repliku jela, i to slijedeći svaki korak u pripremi jela do serviranja na tanjur. Koje dvoje će se tada zauvijek morati oprostiti s MasterChefom, saznat ćemo nakon napetih eliminacija. Veliko natjecanje nastavit će se potom samo za TOP 19 kandidata koji će dobiti jedinstvenu priliku ući u MasterChef kuhinju, ali i MasterChef vilu u kojoj će zajedno živjeti sve do trenutka kada njihova MasterChef avantura ne završi.

Kutija iznenađenja, Stres test, Gastrodueli na atraktivnim lokacijama, gosti kuhari i razni drugi izazovi čekaju MasterChef natjecatelje koji će morati pokazati svoju snalažljivost, kreativnost, brzinu, ali i znanje i spretnost kako bi napredovali u natjecanju u kojem je potrebno i zadovoljiti nepca i zahtjevne kriterije tročlanog žirija, vrhunskih chefova.

Kroz ukupno šezdeset epizoda MasterChefa upoznat ćemo različite karaktere, životne priče, brojne talente i vještine kandidata koji će zajedno prolaziti kroz napeto razdoblje natjecanja koje će trajati sve do velikog finala kada ćemo dobiti pobjednika sezone. Produkcija ovog svjetski poznatog i iznimno popularnog formata najavljuje uzbudljivu, još napetiju sezonu MasterChefa u kojoj rastu apetiti, ali i adrenalin, kako natjecateljima, tako i gledateljima ispred ekrana.

Žiri Masterchefa

Melkior Bašić

Svestrani chef Melkior Bašić 2016. je stažirao u Michelin restoranima u Bordeauxu u Francuskoj (Restaurant le Prince Noir, Lormont, Restaurant La Cape, Cenon, Restaurant L'Oiseau Bleu). Kao jedini predstavnik Hrvatske sudjelovao je na Chefs World Summitu 2017. gdje je na panelu pod nazivom „Divlja berba u okolnom području“ najboljim chefovima iz cijeloga svijeta govorio o autohtonom bilju i lokalnim namirnicama u kuhinji s obzirom na specifičan stil kuhanja koji njeguje.

U razdoblju od 2017. do 2019. radi kao executive chef Boutique Hotel Alhambra & Villa Augusta (restoran Alfred Keller) na otoku Lošinju.

Odrastao je uz oca, uglednog chefa Silvia Belužića, a kroz dvanaestogodišnji rad u uglednoj konzultantskoj tvrtki ''Kreativna kuhinja'' naučio je sve tajne vrhunskoga kulinarstva. Svoja radna iskustva u karijeri stjecao je u 96 kuhinja u Hrvatskoj i inozemstvu kao food consultant i instruktor za brojne klijente, vrhunske hotele i restorane.

Stjepan Vukadin

Jedan od najboljih mladih chefova hrvatske gastro scene odrastao je u malom ribarskom mjestu Rogoznica u velikoj obitelji sa šestoro braće i sestara. Već kao dječak se zaljubio u kuhinju i sve što se nalazi u njoj, ali kako je imao više ljubavi nije se odmah opredijelio za kuharstvo, već je s 14 godina ušao u Sjemenište s namjerom da jednog dana bude svećenik. Ubrzo shvaća da je kuharstvo ipak njegov životni poziv i upisuje srednju kuharsku školu u Šibeniku.

Svoj put započinje u svom mjestu, u Marina Frapa Resortu. Znanje stječe i van granica Hrvatske, a u 23. godini postaje chef kuhinje u restoranu Yachtclub Marine Baotić u Segetu, gdje vodi tim od 20 osoba.

2017. godine postaje chef kuhinje restorana Zrno Soli u Splitu, gdje nakon jednogodišnjeg rada stiže i prva Michelin preporuka. Danas i dalje pliva istim morima, ali je uvijek u potrazi za novim inspiracijama. Veliku pažnju poklanja svježoj ribi i lokalnoj namirnici.

Chef Vukadin je ove godine predstavljao Hrvatsku na međunarodnoj manifestaciji Kouzina Feast posvećenoj mediteranskoj kulturi, gastronomiji i načinu života. Kako je ove godine Hrvatska bila zemlja gost festivala, chef Vukadin je u suradnji s najboljom grčkom cheficom, Dinom Nikolaou, pripremao tri ekskluzivne gala večere.

Damir Tomljanović

Chef s bogatim iskustvom koji je profesionalni put počeo 1990. radom u domaćim i inozemnim hotelima i restoranima. Radi brže dinamike rada u svakodnevnom poslu, vrlo rano prelazi u à la carte restorane u sklopu hotela. Odlaskom u inozemstvo, u Berlin 1997. godine, dodatno nastavlja svoj put u a la carte restoranima. Nakon profiliranja u tom vidu poslovanja, 2003. godine postaje dio tima u restoranu Kukuriku na Fortici u Kastvu pod mentorstvom chefa Zdravka Tomšića u tada vodećem slow food restoranu u regiji. Narednih godina Tomljanović se profesionalno uspješno razvija, mijenja smjer svoje profesionalne karijere, te 2007. u Zadru preuzima vlastiti projekt vođenja restorana Foša kao chef i manager restorana. S ''Fošom'' postaje i dio JRE obitelji restorana, te potpredsjednik iste udruge s kojom kroz naredne godine djeluje u još dva restorana – 2017. kao chef kuhinje u restoranu ''Bevanda'' u Opatiji, te 2020. u Vili Ariston.

Tomljanović 2018. godine pokreće svoju firmu za konzalting i rad u ugostiteljstvu ''Kužinavanje d.o.o.'' Fokus rada i dalje mu ostaje aktivno kuhanje kao chef konzultant, ali ujedno širi svoj djelokrug rada na projektiranje profesionalnih kuhinja zajedno s partnerima i slaganje sustava rada s osobljem, prezentacije opreme i sustava za rad u kuhinjama. U fokusu svog profesionalnog djelovanja stavlja sustav rada à la carte, te se, kako kaže, doživljava kao à la carte kuhar koji je prošao sve, od najniže pozicije u kuhinji, do pozicije chefa. Tomljanović također radi kao profesor gastronomije u ugostiteljskim školama i na veleučilištima, te ističe da ga posebno veseli rad s mladim ljudima koji svoju budućnost vide u ovome području svog profesionalnog djelovanja; želja mu je potaknuti ih da nastave pozitivnu evoluciju gastronomije.