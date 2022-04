Melina Džinović progovorila je iskreno o odnosu s djecom i povratku u javnost i onome što najviše voli nakon dvije godine.

Supruga popularnog bosanskohercegovačkog pjevača Harisa Džinovića, Melisa Džinović pojavila se u javnosti nakon nekoliko godina i progovorila o teškom periodu koji je iza nje, ali i o novom početku koji ju veseli.

Melisa je oduvijek veliku pažnju javnosti privlačila atraktivnim izgledom i ljepotom, no posljednje dvije godine rijetko se pojavljivala, točnije otkako je počela pandemija koronavirusa, a nije se bavila ni onim što najviše voli, a to je dizajniranje. Obzirom da se situacija s pandemijom popravlja, Melisa je ponovno počela raditi i to na inozemnom tržištu poput SAD-a, Dubaija i Brazila, a i u privatnom životu ima razloga za slavlje.

"Bilo mi je teško krenuti ispočetka, ali sve je to sad iza mene. Uprkos novim događanjima u svijetu, osjećam da je crni period iza mene, a da je nova kolekcija nikad bolja", izjavila je Melisa za Story.rs.

Njezina i Harisova kćer Đina nedavno je proslavila 18. rođendan, a sin Kan navršio je 17 godina.

"Da i Kanu smo obilježili 17. On je onako pomalo samozatajan i zabavu nije želio, u čemu sam ga podržala, mada osobno volim slavlja. Ipak, drago mi je što je nije ekstravagantan kao Đina", priznala je Melisa i dodala kako joj je drago što se ne bave glazbom i modom već traže svoj put.

Inače, Melina je svojedobno rekla da ne dopušta djeci da imaju Instagram profile.

"To je svakodnevno moljakanje da im se to dopusti, pošto su oni jedini u društvu koji to nemaju, ali ja sam im rekla svoje obrazloženje. Na Instagramu svi imaju trbušnjake, svi su na Maldivima, svi imaju Rolex i Hermes torbu i nitko nije tamo na fakultetu. Ja nisam vidjela nijednu sliku na Instagramu da je netko u biblioteci ili da netko uči. Ja se držim stava da je to u njihovim godinama veliko zlo i da im ne treba biti dostupno", ispričala je kreatorica za Puls Online, ali čini se da promijenila mišljenje jer Đina na Instagramu ima profil prepun atraktivnih fotografija.

Haris i Melina Džinović vjenčali su se 2014. u Dubrovniku nakon 11 godina veze, a ističu da su im najbitniji ljubav i poštovanje, no postoji jedna stvar koju Haris ne dozvoljava modnoj kreatorici.

"Moj suprug ne dozvoljava promjenu boje, dužine, ničega. On kaže da me je takvu upoznao i da to tako ostaje. Moja kosa uvijek mora biti čista i njegovana, to mi je važnije od odjeće", priznala je Melina jednom prilikom za Kurir.

Zbog toga je modna dizajnerica ostala plavuša i odustala od promjene boje kose, iako je o njoj razmišljala. Supružnici su zaljubljeni kao i prvog dana kada su se upoznali, a to je bilo 2003. godine.

