Haris Džinović i Melina u braku su 16 godina, ali nitko nije znao da joj je nešto zabranio.

Haris Džinović i Melina zaljubljeni su kao prvog dana i njihov brak često se spominje kao idealan, no poznati pjevač i lijepa Zagrepčanka sada su otkrili nešto o čemu se nikada nije govorilo.

Melina i Haris Džinović s Ninom Badrić (FOTO: Matija Habljak/PIXSELL)

Naime, Haris je odlučio Melini nešto zabraniti, a ona to poštuje i drži se toga. Pjevač obožava njezinu kosu i važno mu je da ona uvijek bude ista.

Melina Džinović (FOTO: Matija Habljak/PIXSELL)

"Moj suprug ne dozvoljava promjenu boje, dužine, ničega. On kaže da me takvu upoznao i da to tako ostaje. Moja kosa uvijek mora biti čista i njegovana, to mi je važnije od odjeće", rekla je Melina za srpske medije te tako otkrila zašto je njezina frizura uvijek ista.