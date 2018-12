Melanie Griffith i Goldie Hawn pojavile su se na godišnjoj Make Equality Reality Gala večeri.

Obje su glumice holivudske veteranke.

Radi se o 61-godišnjoj glumici Melanie Griffith i 73-godišnjoj Goldie Hawn koje su se sinoć pojavile zajedno na godišnjoj Make Equality Reality Gala večeri.

I dok se Melanie na crvenom tepihu pojavila u crvenom kaputu, Goldie je zasjala u vječnom klasiku - maloj, crnoj haljini bez rukava, no najviše se ipak gledalo u lica slavnih plavuša.

Naime, iako je Goldie 12 godina starija od svoje kolegice, mnogi korisnici interneta složili su se kako izgleda puno bolje od Melanie koja se poprilično unakazila brojnim plastičnim operacijama s kojima nije znala stati na vrijeme. S druge strane, Goldie je godinama odana zdravoj prehrani te redovitoj tjelovježbi, posebno jogi.

Ipak, lice Melanie Griffith promijenio je i rak kože koji joj je prije nešto više od dva mjeseca u potpunosti uklonjen s područja nosa, a na licu joj je ostavio ožiljke. Osim brojnih operacija i učestalog korištenja botoksa, njezinu karijeru zasjenio je i brak s latino zavodnikom Antoniom Banderasom koji je trajao od 1996. do 2015. godine. Par je bio itekako zanimljiv znatiželjnoj javnosti, a svojim su izjavama često izazivali dodatnu pažnju kao na primjer kada su vrlo iskreno govorili o tome koliko dobar seks imaju.

Goldie je pak od davne 1983. godine u vezi s glumcem Kurtom Russellom s kojim se upoznala na filmskom setu još 1968. godine, no ljubav je planula tek kasnije zbog razlike u godinama. Naime, on je tada imao 16, a ona 21 godinu. Iako par nikada nije ozakonio svoju vezu, Goldie je otkrila kako se vole kao i prvog dana te ne mogu zamisliti život jedno bez drugoga. "Ono što me uvjerilo da je on taj bilo je kada sam gledala njegov odnos s mojom djecom, kada bi došli posjetiti me na filmski set. Bio je nevjerojatan s njima. Totalno prirodan", jednom je prilikom otkrila Goldie koja se smatra jednim od najboljih primjera dostojanstvenog starenja u Hollywoodu koje je rijetko, ali moguće.

"Ljubav, zahvalnost i suosjećanje, jer ponekad će svaki muškarac i svaka žena izluditi svog partnera. Obitelj, sreća, smijeh i seks ključ su uspjeha veze", zaključio je ovaj dugovječni par koji jednostavno oduševljava.