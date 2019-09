Melanie Bradarić supruga je nogometaša Filipa Bradarića koji je trenutno na posudbi u Hajduku.

Melanie Bradarić supruga je nogometaša Filipa Bradarića, no ne ističe se toliko koliko neke druge domaće WAGS-ice.

Za 24-godišnju Splićanku saznalo se u vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji kada su mediji "češljali" sve bolje polovice naših srebrnih nogometaša.

Tada je red došao i na Melanie koja je s Filipom išla u isti vrtić. Ipak, prošle su godine prije nego se par zaljubio, a sudbonosno "da" izgovorili su u ožujku 2017. godine u riječkoj gradskoj vijećnici, dok je intimno slavlje održano u jednom opatijskom restoranu. U svibnju iste godine kao kruna ljubavi stigao je sinčić Luka.

Malena obitelj gnijezdo je savila u susjednoj Italiji u kojoj je Filip igrao u nogometnom klubu Cagliari Calcio, no trenutno je na posudbi u Hajduku, što je pposebno razveselilo njegovu atraktivnu suprugu koja je ponovno na "domaćem" terenu.

Otkad je ponovno u svom gradu, plavokosa Splićanka uživa u raznim aktivnostima sa suprugom, sinčićem, ali i prijateljicama te joj rodni grad odlično stoji.

"U Filipovom rječniku romantika ne postoji, ljubav iskazuje na potpuno drugačiji način. Zato me iznendio kad me zaprosio u Splitu. Operirao je krajnike i nije mogao govoriti, a njegova mama je stalno pitala kada ćemo se više ženiti. Filip se u tom trenutku ustao, kleknuo, izvadio kutiju s prstenom i nabacio osmijeh od uha do uha. Zagrlio me, ja nisam ništa rekla, samo sam htjela da taj trenutak zauvijek stane...", ispričala je jednom prilikom za Slobodnu Dalmaciju.

Melanie je nedavno sa sinčićem bodrila i supruga na Poljudu. "Poljudska ljepotice, divno je ponovo biti tu", poručila je na Instagramu.