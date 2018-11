Melania Trump nedavno je otkrila kako smatra da je "najzlostavljanija osoba na svijetu".

Ako netko zna kako razbjesniti javnost, onda je to svakako Melania Trump.

Supruga američkog predsjednika Donalda Trumpa u nedavnom ekskluzivnom intervju za ABC otkrila je kako smatra da je "najzlostavljanija osoba na svijetu".

"Jedna sam od takvih osoba, zar ne vidite što ljudi govore i pišu o meni?", pitala je voditelja, a zatim se raspričala o svojoj misiji kao Prve dame SAD-a, ali i braku s 24 godine starijim suprugom za kojeg tvrdi da je sasvim normalan i da su sretni.

A bivša manekenka i atraktivna Slovenka sada se ponovno našla na udaru javnosti i to zbog božićnih dekoracija u Bijeloj kući koje je pokazala u videu na Twitteru. No umjesto oduševljenja, korisnici Twittera ubrzo su počeli iskazivati svoj bijes, ali i smisao za humor zbog onog što su vidjeli u jednoj minuti.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15