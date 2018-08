Bivša manekenka Donalda je upoznala na jednoj zabavi davne 1998. godine.

Bivša pomoćnica mogla bi postati veliki problem za američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Radi se o 44-godišnjoj Omarosi Manigault Newman koja je iz Bijele kuće otpuštena u prosincu 2017. godine. No javna svađa između bivše pomoćnice i aktualnog predsjednika krenula je nakon što je Omarosa izdala knjigu "Unhinged", odnosno "Poremećen" u kojem je vrlo iskreno opisala godinu dana rada u Bijeloj kući.

Omarosa Manigault (Foto: Getty)

No čini se kako dotičnu ne zanima samo objavljivanje političkih tajni, već i privatnih, koje se tiču predsjednikovog braka s 48-godišnjom bivšom manekenkom Melanijom Trump za koji se već dugo priča da je na klimavim nogama.

"Melania čeka da njezinom suprugu istekne mandat kako bi se napokon razvela od njega. Mislim da broji svaku minutu do kraja njegovog mandata", istaknula je Omarosa, no Melanijina glasnogovornica odlučno je odbacila sve takve tvrdnje. "Gospođa Trump rijetko je, ako ikada, stupala u kontakt s Omarosom. Tužno je što se osvećuje na ovaj način, posebno nakon svih prilika koje joj je pružio predsjednik", izjavila je Stephani Grisham.

Melania Donald Trump (Foto: Getty)

Kao jedan od razloga zašto su Trumpovi još uvijek u braku, dotična navodi i Melanijin strah kako će joj Donald ukinuti vizu ako ga napusti. "On je u potpunosti svjestan kako je ona stekla državljanstvo, no vrlo je osvetoljubiv muškarac i ništa se takvo ne može dogoditi, a da on ne reagira na svoj način".

Podsjetimo, bračni par upoznao se davne 1998. godine kada je Trump imao 52 godine te je već bio dva puta razveden. U studenom Trump je stigao na zabavu New York Fashion Weeka na Manhattanu te tamo ugledao Melaniju koja se tada prezivala Knauss. Kako je samo opisao u jednom kasnijem intervjuu, poludio je kada ju je vidio, no tu se večer trebao sastati s drugom ženom. Prvoj dami tada je bilo svega 28 godina, a u SAD je stigla dvije godine ranije kako bi ostvarila manekensku karijeru.

Melania Donald Trump (Foto: Getty)

Melania mu tu večer nije htjela dati broj, nego mu je poručila da joj on da svoj pa će ga ona nazvati. "Željela sam vidjeti koji će mi broj dati, poslovni ili privatni. Znala sam da će mu to otkriti namjere, jer nisam namjeravala poslovno ga kontaktirati" ispričala je jednom Harper's Bazaaru.

Idućih mjeseci Trump je na sve moguće načine pokušavao impresionirati manekenku - privatnim zrakoplovima, romantičnim večerama, putovanjima i slično, a upućeniji tvrde kako joj se nije mogao dogoditi u bolje vrijeme, jer joj je plaća tada bila mizerna, a Slovenka je navodno i razmišljala o povratku kući.

Melania Donald Trump (Foto: Getty)

Nakon 7 godina veze, par se vjenčao 2005. godine, a Melania je tada nosila vjenčanicu koja je stajala vrtoglavih 100 tisuća dolara. Brojni izvori tvrde kako je njihov brak dobar poslovni dogovor te kako oboje imaju brojne afere sa strane. No Melaniji je sve ovo postalo previše te jedva čeka da nestane dalje od svog supruga koji je od nje stariji čak 24 godine.