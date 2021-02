Melania Trump na Twitteru je podijelila dvije objave povodom Valentinova, a ni u jednoj od njih nije spomenula supruga Donalda.

Nakon što je bivša savjetnica Melanije Trump, Stephanie Winston Wolkoff negirala glasine o njezinu razvodu od Donalda tvrdeći da je njihov brak skladan, bivša prva dama ponovno ih je potaknula svojim posljednjim objavama na Twitteru.

Melania je na društvenoj mreži obilježila Valentinovo s dvije objave, a ni u jednoj od njih nije spomenula svojeg supruga.

"Šaljem im ljubav i snagu svaki dan. Sretno Valentinovo", poručila je uz svoje fotografije s djecom koje su nastale još za vrijeme njezina boravka u Bijeloj kući. Djeci je posvetila i svoju drugu objavu povodom Dana zaljubljenih.

On this #ValentinesDay, I think of the brave & inspirational children at @TheChildrensInn @NIH where I visited the past few years. Sending them love & strength, today & everyday. #HappyValentinesDay pic.twitter.com/rWl86el7bh