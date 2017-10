Melania Trump ne želi da Donaldova prva supruga Ivana njihov brak koristi u svrhu vlastite promocije.

Supruga Donalda Trumpa, Melania poručila je njegovoj bivšoj supruzi Ivani da svoje bračno iskustvo s aktualnim američkim predsjednikom ne koristi za vlastitu promociju.

Melania je reagirala na intervju Ivane Trump za mrežu ABC koja je, promovirajući svoju knjigu "Raising Trump" govorila o zajedničkom životu s Donaldom, nazvavši sebe pritom prvom damom."Imam izravan telefonski broj Bijele kuće, ali ga ne želim nazivati jer je ondje Melania", rekla je Ivana, Trumpova prva supruga u razdoblju od 1977. do 1999. Dodala je da je ne želi poticati ničiju ljubomoru. "Jer.... zapravo sam ja prva supruga Donalda Trumpa. Ok? Ja sam prva dama, ok?", rekla je Ivana u emisiji "Good Morning America".

Na tu njezinu izjavu reagirala je aktualna prva dama preko svoje glasnogovornice. "Gospođa Trump od Bijele je kuće napravila dom za sina Barrona i predsjednika. Melania voli živjeti u Washingtonu i počašćena je ulogom prve dame SAD-a. Svoju titulu kani koristiti kako bi pomogla djeci, a ne kako bi povećala tiražu neke knjige. Izjava predsjednikove bivše supruge samo je oblik privlačenja pozornosti na sebe", stoji u propćenju koje je potpisala Stephanie Grisham.

Ivana Trump je među ostalim kazala i da je u odličnim odnosima s Donaldom s kojim se redovito čuje. Tvrdi da je upravo ona bivšega supruga nagovorila da napravi profil na Twitteru. Navodno ju je na pisanje knjige potaknulo ponašanje njihove zajedničke djece Donalda Jr,. Erice i Ivanke za vrijeme Donaldove predsjedničke kampanje. (Hina)